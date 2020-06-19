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В Кремле назвали задержание Виктора Бабарико внутренним делом Белоруссии

Россия не намерена вмешиваться в данную ситуацию, подчеркнул Песков.

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Фото © Pixabay

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание кандидата в президенты страны, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.

Считаем это внутренним делом Белоруссии. Мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Что касается самих выборов, то на них будут присутствовать наблюдатели, — сказал официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что все выводы относительно законности предстоящих президентских выборов в Белоруссии будут сделаны по итогам голосования.

Как ранее писал Лайф, Виктор Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь накануне утром. В процессе поисков выяснилось, что их задержали правоохранительные органы и отправили на допрос по делу "Белгазпромбанка". Позже их задержали по подозрению в попытке скрыть следы организованной ими преступной деятельности и давлении на свидетелей.

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