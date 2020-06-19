"Маски сорваны". Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии

Власти Белоруссии сорвали масштабный план дестабилизации страны. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, внешние силы хотели спровоцировать "некий майдан".

— Нам всё-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси, это не шутка и не запугивание. Привести страну к некоему "майдану" — такая была цель. Маски сорваны с определённых не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси, — передаёт его слова БелТА.

Как отметил белорусский лидер, сегодня на его стране сконцентрирован фокус интересов как с Запада, так и с Востока. По его наблюдениям, в последнее время "определённые силы" начинают активно раскачивать ситуацию в Белоруссии. Он предупредил, что никому не позволит сломать государство.

— Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям, как президент по конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну, — подчеркнул Лукашенко.