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Прогноз на ключевую ставку. Как решение ЦБ отразится на курсе рубля

В пятницу, 19 июня, Центробанк примет решение по ключевой процентной ставке. Какие прогнозы дают экономисты? Что окажет влияние на решение Банка России? Как решение по ставке отразится на рубле? Ответы на эти вопросы — в материале Лайфа.

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Фото © Getty Images

В предстоящую пятницу, 19 июня, пройдёт заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Прошлое заседание было в конце апреля в условиях умеренного ускорения инфляции. В результате регулятор снизил ставку на 50 базисных пунктов (далее б.п.). Эксперты уверены, что в нынешних условиях слабого инфляционного давления и опасений за внутренний спрос действовать необходимо решительно.

Прогнозы по снижению ставки

Сейчас ключевая ставка ЦБ России составляет 5,5%. На заседании примут решение о её снижении до 4,5% или до 4,75%, прогнозирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, для облегчения и удешевления вложений в экономику, стимулирования производства и платёжеспособного спроса потребителей необходимо снизить стоимость кредитования в целом в финансовой системе. Это крайне актуально для уменьшения последствий падения экономики из-за пандемии и ограничительных мер.

Стоит отметить, что Центробанк также ориентируется на инфляцию. Относительно высокий рост цен ограничивает, как правило, возможности сокращения ставки, поскольку её ослабление приводит к усилению инфляции.

— Майская инфляция, хотя и поднялась по сравнению с началом года с 2,3% до 3%, остаётся достаточно небольшой с точки зрения ключевой ставки. Ставка ЦБ должна превышать инфляцию на 1,5-2 процентных пункта, чтобы сдерживать её. Поэтому уменьшение ставки даже до 4,5% достаточно безопасно

Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade

Другие участники рынка также ожидают снижения ключевой ставки — как минимум на 50 базисных пунктов. Арсений Дадашев, директор "Академии управления финансами и инвестициями", отмечает, что низкие ставки должны оказать наибольший положительный эффект в то время, как экономика начнёт восстанавливаться после кризиса. По его мнению, вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) остаётся на довольно высоком уровне.

Что будет с рублём?

Снижение ключевой ставки хорошо для экономики, а вот для рубля — не очень. Как объяснил аналитик Марк Гойхман, процент — это цена денег в экономике. Однако при его снижении доступность денег повышается, их предложение растёт, соответственно, российская валюта от этого дешевеет.

Эксперт Арсений Дадашев рассказал, что в преддверии заседания ЦБ РФ наблюдается повышенный спрос на отечественные ОФЗ: инвесторы стремятся приобрести новые выпуски до снижения доходности. В связи с чем российская валюта имеет возможность укрепляться.

После объявления решения по ключевой ставке может произойти временная коррекция: инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль и закрыть часть позиций, но если регулятор намекнёт на дальнейшее смягчение ДКП, то укрепление курса должно продолжиться. В отсутствие серьёзного негатива ожидаем котировки вблизи отметки в 69,40 за доллар, — говорит Арсений Дадашев.

Совсем другой расклад получился у эксперта компании XCritical Яна Арта. По его мнению, ключевая ставка будет оставлена без изменений, в таком случае можно будет увидеть стабильный курс рубля на уровне 68–69 рублей за доллар до середины июля.

Основное влияние на валюту оказывает ситуация на нефтяном рынке. Если нефть укрепится на позициях выше 40 долларов за баррель, вокруг рубля можно предположить довольно стабильную ситуацию и возвращение части нерезидентов в рублёвые активы. Однако на ожиданиях по нефти серьёзно сказывается общая экономическая ситуация в мире, на основе которой строятся предположения о динамике спроса на нефть во второй половине 2020 года. Пока она далека от оптимизма, — считает Ян Арт.

Стоит учитывать, что курс также определяется и общим положением с пандемией, нефтяными ценами, настроениями на валютных и фондовых рынках, состоянием доходов и расходов бюджета, соотношением экспорта и импорта и прочим. По словам Марка Гойхмана, эти факторы наряду с понижением ставки в ближайшие месяцы могут сыграть против рубля. Поэтому возможно его ослабление в дальнейшем и постепенный выход доллара после июня на рубежи в 71–75 рублей и выше.

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