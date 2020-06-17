Прогноз на ключевую ставку. Как решение ЦБ отразится на курсе рубля

В предстоящую пятницу, 19 июня, пройдёт заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Прошлое заседание было в конце апреля в условиях умеренного ускорения инфляции. В результате регулятор снизил ставку на 50 базисных пунктов (далее б.п.). Эксперты уверены, что в нынешних условиях слабого инфляционного давления и опасений за внутренний спрос действовать необходимо решительно.

Прогнозы по снижению ставки

Сейчас ключевая ставка ЦБ России составляет 5,5%. На заседании примут решение о её снижении до 4,5% или до 4,75%, прогнозирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, для облегчения и удешевления вложений в экономику, стимулирования производства и платёжеспособного спроса потребителей необходимо снизить стоимость кредитования в целом в финансовой системе. Это крайне актуально для уменьшения последствий падения экономики из-за пандемии и ограничительных мер.

Стоит отметить, что Центробанк также ориентируется на инфляцию. Относительно высокий рост цен ограничивает, как правило, возможности сокращения ставки, поскольку её ослабление приводит к усилению инфляции.

— Майская инфляция, хотя и поднялась по сравнению с началом года с 2,3% до 3%, остаётся достаточно небольшой с точки зрения ключевой ставки. Ставка ЦБ должна превышать инфляцию на 1,5-2 процентных пункта, чтобы сдерживать её. Поэтому уменьшение ставки даже до 4,5% достаточно безопасно Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade

Другие участники рынка также ожидают снижения ключевой ставки — как минимум на 50 базисных пунктов. Арсений Дадашев, директор "Академии управления финансами и инвестициями", отмечает, что низкие ставки должны оказать наибольший положительный эффект в то время, как экономика начнёт восстанавливаться после кризиса. По его мнению, вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) остаётся на довольно высоком уровне.

Что будет с рублём?

Снижение ключевой ставки хорошо для экономики, а вот для рубля — не очень. Как объяснил аналитик Марк Гойхман, процент — это цена денег в экономике. Однако при его снижении доступность денег повышается, их предложение растёт, соответственно, российская валюта от этого дешевеет.

Эксперт Арсений Дадашев рассказал, что в преддверии заседания ЦБ РФ наблюдается повышенный спрос на отечественные ОФЗ: инвесторы стремятся приобрести новые выпуски до снижения доходности. В связи с чем российская валюта имеет возможность укрепляться.

— После объявления решения по ключевой ставке может произойти временная коррекция: инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль и закрыть часть позиций, но если регулятор намекнёт на дальнейшее смягчение ДКП, то укрепление курса должно продолжиться. В отсутствие серьёзного негатива ожидаем котировки вблизи отметки в 69,40 за доллар, — говорит Арсений Дадашев.

Совсем другой расклад получился у эксперта компании XCritical Яна Арта. По его мнению, ключевая ставка будет оставлена без изменений, в таком случае можно будет увидеть стабильный курс рубля на уровне 68–69 рублей за доллар до середины июля.

— Основное влияние на валюту оказывает ситуация на нефтяном рынке. Если нефть укрепится на позициях выше 40 долларов за баррель, вокруг рубля можно предположить довольно стабильную ситуацию и возвращение части нерезидентов в рублёвые активы. Однако на ожиданиях по нефти серьёзно сказывается общая экономическая ситуация в мире, на основе которой строятся предположения о динамике спроса на нефть во второй половине 2020 года. Пока она далека от оптимизма, — считает Ян Арт.