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Золотая лихорадка. Что спрос на ювелирку говорит о том, сколько реально денег у населения

Ювелирная отрасль в период пандемии пострадала не меньше остальных. Желающих купить украшение дистанционно было ничтожно мало. Однако после окончания режима самоизоляции ситуация на ювелирном рынке начала меняться. Как продажи украшений отражают состояние экономики — в материале Лайфа.

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Фото © Shutterstock

Считается, что ювелирная отрасль — индикатор состояния экономики страны. Спрос на драгоценности растёт, когда население чувствует уверенность в завтрашнем дне. Если этой уверенности нет, то и в ювелирной отрасли дела идут плохо. Что же происходит сейчас?

Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по российским ювелирным компаниям. Закрытие розничных магазинов на карантин, безработица и снижение доходов заставили людей отказаться от покупки дорогих аксессуаров. По оценкам экспертов, падение продаж ювелирных украшений составило более 90%.

Генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин ранее заявил, что ежегодный объём розничных продаж ювелирных изделий в России составляет 240 миллиардов рублей и за каждый месяц простоя ретейлеры теряют около 20 миллиардов рублей. Так, директор по маркетингу компании "Бронницкий ювелир" Наталья Шумилина отметила падение продаж не менее чем на 80–85%. В ювелирной компании Sokolov ситуация аналогичная. По сравнению с прошлым годом затраты потребителей на ювелирные украшения сократились на 80–90%.

Немалые убытки потерпели и бренды категории люкс. Управляющий модного дома CABUCCI в России Станислав Кушнер рассказал Лайфу, что итальянский ювелирный бренд в связи с CoViD-19 с февраля потерял порядка 29 миллионов евро по всему миру. Доля потери в России составляет около 500 тысяч евро.

Но можно сказать, что бренды класса Luxury во время коронавируса потеряли больше всего. Это произошло потому, что брендовые ювелирные изделия очень редко покупают через Интернет. Требовательный, богатый покупатель привык приобретать товар в бутике, — рассказал Станислав Кушнер.

Старший аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Виталий Громадин отмечает, что ювелирная отрасль в России в настоящий момент оказалась в плену целого ряда проблем. Главная из них — это снижение интереса потребителей к ювелирным изделиям и другим предметам роскоши. На фоне проблем, вызванных пандемией, девальвации, слабой динамики доходов люди озабочены более насущными вещами. Заметно подорожало в этом году и сырьё для ювелирного производства, поскольку цены на него исчисляются в валюте.

Более-менее положение на ювелирном рынке начало стабилизироваться после выхода из режима самоизоляции. Часть ювелирных магазинов сократили розничные точки продаж и консолидировали товар в наиболее крупных и посещаемых бутиках, таким образом значительно расширив ассортимент и охват покупательских запросов.

Как рассказала дизайнер-ювелир Олеся Полянская, сейчас среди покупателей наблюдается повышенный спрос на производство изделий под заказ. По её словам, за период самоизоляции у клиентов аккумулировалось некоторое количество нереализованных заказов, вследствие чего на данный момент наблюдается рост продаж.

В последнее время большим спросом пользуются изделия с одним бриллиантом. Такие изделия в большей степени являются инвестиционными. Они в основном не перегружены дополнительными элементами дизайна, — поделилась с Лайфом Олеся Полянская.

Дизайнер-ювелир подчеркнула, что с начала года со стороны клиентов наблюдается устойчивая тенденция к экономии. Чаще стали заказывать бюджетные изделия с минимумом драгоценных камней. Кроме того, покупатели чётко разделились на две категории: те, кто покупает бюджетные изделия, и те, кто инвестирует в покупку бриллиантов. Она добавила, что практически полностью исчез спрос на изделия среднего ценового диапазона.

Что касается стоимости ювелирных украшений в целом, то с начала 2020 года она увеличилась, отметила эксперт. Причиной стал рост цены на золото за последние полгода. В начале 2020 года себестоимость в производстве одного грамма золота 585-й пробы была 1500–1600 рублей, а в настоящий момент эта цена колеблется около 2200–2300 рублей за грамм. Также в связи с ростом курса доллара по отношению к рублю увеличивается и цена готовых изделий на 10–15%.

Рассматривать покупку золотых украшений в качестве инвестиций не стоит. Аналитик Виталий Громадин ожидает, что в текущей ситуации с подросшими ценами на золото скорее будет увеличиваться сдача украшений для вторичной переработки для получения денежных средств.

Альтернативой для инвестиций в физическое золото служат торгуемые на биржах фонды (ETF) с физическим хранением золота в банках. Золото выглядит разумной инвестицией на фоне низких или даже отрицательных ставок, — говорит аналитик.

Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса усиливает вероятность сохранения политики низких ставок для стимулирования экономики. Правда, карантинные меры сильно ударили по продажам золотых украшений в 2020 году, но этот негативный фактор нивелируется высоким инвестиционным интересом к драгметаллу. У золота, по мнению Виталия Громадина, есть потенциал роста до $1900 за тройскую унцию.

Таким образом, можно сделать вывод, что после выхода из режима самоизоляции положение в экономике начинает стабилизироваться. Как и во многих других отраслях, первыми растут два крайних сегмента — дешёвый и дорогой. Элитные украшения рассматривают как инвестицию, так как курс валют сейчас нестабилен, а доллар и евро дешевеют и вкладываться в них уже не так выгодно, как пару месяцев назад. Спрос на дешёвый сегмент показывает, что люди готовы тратить деньги на украшения. И, как правило, это не последние деньги.

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