Золотая лихорадка. Что спрос на ювелирку говорит о том, сколько реально денег у населения

Считается, что ювелирная отрасль — индикатор состояния экономики страны. Спрос на драгоценности растёт, когда население чувствует уверенность в завтрашнем дне. Если этой уверенности нет, то и в ювелирной отрасли дела идут плохо. Что же происходит сейчас?

Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по российским ювелирным компаниям. Закрытие розничных магазинов на карантин, безработица и снижение доходов заставили людей отказаться от покупки дорогих аксессуаров. По оценкам экспертов, падение продаж ювелирных украшений составило более 90%.

Генеральный директор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин ранее заявил, что ежегодный объём розничных продаж ювелирных изделий в России составляет 240 миллиардов рублей и за каждый месяц простоя ретейлеры теряют около 20 миллиардов рублей. Так, директор по маркетингу компании "Бронницкий ювелир" Наталья Шумилина отметила падение продаж не менее чем на 80–85%. В ювелирной компании Sokolov ситуация аналогичная. По сравнению с прошлым годом затраты потребителей на ювелирные украшения сократились на 80–90%.

Немалые убытки потерпели и бренды категории люкс. Управляющий модного дома CABUCCI в России Станислав Кушнер рассказал Лайфу, что итальянский ювелирный бренд в связи с CoViD-19 с февраля потерял порядка 29 миллионов евро по всему миру. Доля потери в России составляет около 500 тысяч евро.

— Но можно сказать, что бренды класса Luxury во время коронавируса потеряли больше всего. Это произошло потому, что брендовые ювелирные изделия очень редко покупают через Интернет. Требовательный, богатый покупатель привык приобретать товар в бутике, — рассказал Станислав Кушнер.

Старший аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС Виталий Громадин отмечает, что ювелирная отрасль в России в настоящий момент оказалась в плену целого ряда проблем. Главная из них — это снижение интереса потребителей к ювелирным изделиям и другим предметам роскоши. На фоне проблем, вызванных пандемией, девальвации, слабой динамики доходов люди озабочены более насущными вещами. Заметно подорожало в этом году и сырьё для ювелирного производства, поскольку цены на него исчисляются в валюте.

Более-менее положение на ювелирном рынке начало стабилизироваться после выхода из режима самоизоляции. Часть ювелирных магазинов сократили розничные точки продаж и консолидировали товар в наиболее крупных и посещаемых бутиках, таким образом значительно расширив ассортимент и охват покупательских запросов.

Как рассказала дизайнер-ювелир Олеся Полянская, сейчас среди покупателей наблюдается повышенный спрос на производство изделий под заказ. По её словам, за период самоизоляции у клиентов аккумулировалось некоторое количество нереализованных заказов, вследствие чего на данный момент наблюдается рост продаж.

— В последнее время большим спросом пользуются изделия с одним бриллиантом. Такие изделия в большей степени являются инвестиционными. Они в основном не перегружены дополнительными элементами дизайна, — поделилась с Лайфом Олеся Полянская.

Дизайнер-ювелир подчеркнула, что с начала года со стороны клиентов наблюдается устойчивая тенденция к экономии. Чаще стали заказывать бюджетные изделия с минимумом драгоценных камней. Кроме того, покупатели чётко разделились на две категории: те, кто покупает бюджетные изделия, и те, кто инвестирует в покупку бриллиантов. Она добавила, что практически полностью исчез спрос на изделия среднего ценового диапазона.

Что касается стоимости ювелирных украшений в целом, то с начала 2020 года она увеличилась, отметила эксперт. Причиной стал рост цены на золото за последние полгода. В начале 2020 года себестоимость в производстве одного грамма золота 585-й пробы была 1500–1600 рублей, а в настоящий момент эта цена колеблется около 2200–2300 рублей за грамм. Также в связи с ростом курса доллара по отношению к рублю увеличивается и цена готовых изделий на 10–15%.

Рассматривать покупку золотых украшений в качестве инвестиций не стоит. Аналитик Виталий Громадин ожидает, что в текущей ситуации с подросшими ценами на золото скорее будет увеличиваться сдача украшений для вторичной переработки для получения денежных средств.

— Альтернативой для инвестиций в физическое золото служат торгуемые на биржах фонды (ETF) с физическим хранением золота в банках. Золото выглядит разумной инвестицией на фоне низких или даже отрицательных ставок, — говорит аналитик.

Он подчеркнул, что эпидемия коронавируса усиливает вероятность сохранения политики низких ставок для стимулирования экономики. Правда, карантинные меры сильно ударили по продажам золотых украшений в 2020 году, но этот негативный фактор нивелируется высоким инвестиционным интересом к драгметаллу. У золота, по мнению Виталия Громадина, есть потенциал роста до $1900 за тройскую унцию.