Хитрая упаковка. Как покупателей заставляют переплачивать в магазинах

На фоне экономического спада, спровоцированного пандемией, покупатели стали чаще отправляться в магазин за продуктами на "холодную голову" и сытый желудок, чтобы избежать импульсивных трат. Люди присматривают то, что подешевле, активнее интересуются акциями и другими заманчивыми предложениями на прилавках. В свою очередь производители не стоят на месте и придумывают, как вложить меньше, а выгадать при этом побольше.

Уловки, которые покупатели видят каждый день

Меньший вес Когда вы покупаете пакет молока, то ожидаете, что берёте один литр, но на самом деле ряд производителей уже перешли на упаковки по 950, а то и 920 миллилитров. На это обратили внимание специалисты сервиса Rate&Goods.

Пачка масла тоже неприятно удивляет. Оказывается, что нередко она весит не 200 грамм, как было когда-то, а 180. При этом на полке можно найти и 200-граммовые пачки, но если выбирать товар только по цене, то такой продукт легко пропустить.

"Эко", "органический" и другие привлекательные надписи Чаще всего это маркетинговый ход. Экологичность подтверждается всего несколькими медалями и сертификатами. Если производитель наносит на упаковку логотип, гарантирующий органическое происхождение продукции, то у него должны быть подтверждающие документы. А вот написать "Биоорганик" может любой, но за этими словами ничего не стоит.

Большая упаковка Кажется, что если тара крупная, то и продукта в ней лежит много, а значит, покупка будет выгодной. Однако это не всегда так. Например, производители часто фасуют витамины в большие привлекательные банки. Но рано радоваться такой "удачной" покупке — в случае с банками витаминов важно смотреть только на количество таблеток в каждой упаковке.

"Без ГМО" Производство генно-модифицированных продуктов запрещено в России законодательно с 2016 года, так что их в принципе не должно быть на полках магазинов. Но наши производители очень любят надпись "Без ГМО" и хвалятся ею везде, где придётся. Поэтому случается эту гордую надпись встретить даже на продуктах, в которых ГМО в принципе быть не может. Например, на упаковке соли или даже соды.

Не то, чем кажется Бывает, что один продукт прикидывается совсем другим. Если в молочной продукции обманывать больше не получается, так как продукция с заменителем молочного жира должна лежать на отдельной полке, а производитель маргарина не может назвать свой продукт маслом, то в других отделах супермаркета часто встречаются кондитерские плитки вместо шоколада. Разница в том, что в кондитерской плитке вместо какао-масла будет, например, пальмовое или кокосовое.

Винные напитки часто выдают за вино, в то время как в них собственно вина может быть не более 50%, остальное — сахар, спирт и вода.

"Со вкусом" не значит, что там правда есть этот продукт Это распространённая уловка, которой пользуются производители. Ведь часто, видя эту фразу, покупатели не читают дальше, но это, напротив, повод внимательнее изучить состав. Особенно часто это словосочетание используют на упаковках шоколада. Например, крупными буквами написано: "Шоколад со вкусом арахисовой пасты", но по составу видно, что использован соответствующий ароматизатор, а самой пасты там нет.

"Без холестерина" и "Содержит витамин Е" Надпись "Без холестерина" красуется на каждой второй упаковке растительного масла. Этот маркетинговый ход рассчитан на неосведомлённость покупателя. Растительное сырьё само себе не может содержать холестерин. Также на бутылке с маслом встречается фраза "Содержит витамин Е", и это тоже маркетинговый ход. Подсолнечные семечки не могут не содержать витамин Е, они один из главных его источников.

Детская вода Ассортимент товаров для детей поражает воображение. Даже бутилированная вода для детей выпускается особая. Стоит детская вода дороже, чем "для взрослых". Нужно иметь в виду, что любой детский продукт может так называться, если он прошёл процедуру государственной регистрации. Попасть в список реестра может только природная артезианская вода, которая прошла строгий контроль. Если вода не тщательно очищена от примесей, она может навредить ребёнку. Но и этот продукт часто подделывают. В упаковку наливают обычную воду из-под крана. При сомнении в добросовестности производителя можно зайти на сайт Роспотребнадзора и выяснить, входит ли компания в реестр ведомства.

Стройная фигура от низкокалорийных сладостей Это обман потребителя, когда производители играют на чувствах тех, кто старается следить за питанием. Правда в том, что на низкокалорийных продуктах не только нельзя похудеть. Можно нанести своему здоровью непоправимый вред.

Как потребитель может защитить свои права?

Генеральный директор сервиса Rate&Goods Роман Майстер подтверждает, что главная задача производителей — продать как можно больше товара большему количество людей. — В борьбе за покупателей они идут на самые разные ухищрения: стильная яркая упаковка, заманчивые фразы, обещание выгоды. Самые популярные их уловки — надписи "Без ГМО", "Эко", "Выгода", а также так называемый даунсайзинг — уменьшение веса товара при той же цене, — перечисляет Роман Майстер. — Не стоит сразу верить громким заявлениям на упаковке, лучше изучить её повнимательнее.

Эксперт рекомендует внимательно читать то, что написано мелким шрифтом: состав, вес и другую "техническую" информацию. Например, в списке ингредиентов продукта на первом месте стоят основные. Если состав начинается с сахара — это значит, что продукт не просто содержит его, а содержит очень много. Также нужно обратить внимание на буквы Е (консерванты, красители и т.д.). Конечно, не все добавки опасны, но лучше потратить немного больше времени на изучение состава, чем купить вредный продукт. А чтобы выбрать не только безопасный товар, но и выгодный, стоит сравнить цену и его объём/массу с товарами из этой же категории. Цена у них может быть одинаковой, но логичнее будет взять тот продукт, что больше.

Закон на стороне покупателя

Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский подчеркнул, что индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать требования к пищевым продуктам в соответствии с законодательством РФ в части их маркировки, которая страхует покупателей от недостоверной и неполной информации о пищевых продуктах.

Размещаемая на упаковке информация должна быть полной и достоверной. Она должна помочь потребителю сделать правильный выбор между несколькими продуктами.

Пищевые продукты должны быть маркированы таким образом, чтобы потребитель однозначно понимал, какой именно продукт он приобретает.