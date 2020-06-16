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Проверьте свою кредитную историю. Мошенники могли взять кредиты на ваше имя. Но от них можно спастись

Людмила из Челябинской области никогда в жизни не брала кредиты. Но полтора года назад её начали донимать коллекторы. Неизвестные люди звонили ей на мобильный телефон, писали её друзьям, требовали вернуть деньги. Оказалось, её личные данные были украдены и теперь на девушке висят долги. Людмила обратилась в полицию, ей удалось "победить" коллекторов, долг ещё не списали, но ведётся следствие. Пока девушку больше никто не заставляет платить чужие кредиты. Как ей это удалось?

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Фото © Shutterstock

В конце декабря 2018 года в соцсети "ВКонтакте" Людмиле написал неизвестный человек с фейковой страницы: "Когда вернёшь долг?" Девушка никаких долгов не имела, кредиты не брала. Начала выяснять у собеседника, о чём вообще речь. Выяснилось, что на имя Людмилы был оформлен заём в микрофинансовой организации.

Сначала я не придала этому значения — мало ли, фейк какой-то пишет. Но потом решила проверить информацию. Обратилась в Сбербанк, "Челиндбанк" и в одно из бюро кредитных историй. В Сбере история была пустой, в "Челиндбанке" отобразились займы, но какие конкретно, было не видно. В бюро кредитную историю бесплатно можно брать раз в полгода, в ней были видны все займы: с названиями организаций, датами получения кредитов и адресами, — рассказала Людмила Лайфу.

Микрозаймы, которые оформляли мошенники на имя Людмилы, оформлялись онлайн. То есть заёмщикам достаточно было предоставить фотографию с паспортом девушки. Затем представители микрофинансовой организации звонили заёмщику, спрашивали: "Вы Людмила, которая хочет взять у нас заём?" Любая девушка могла сказать в ответ да и получить деньги себе на карту. Сначала мошенники занимали по 500 рублей в месяц, затем возвращали через три дня, 2000 рублей — возвращали, 3000 — возвращали. Это делалось для улучшения кредитной истории, чтобы получить большую сумму в долг. Что и было сделано. Сейчас на Людмиле висит заём в 50 с лишним тысяч рублей.

С полученными документами девушка пошла в полицию. Написала заявление, приложила копии кредитных историй. Пока её обращение рассматривалось, Людмила неоднократно звонила правоохранителям, уточняла, как проходит рассмотрение, что ей делать дальше.

В это же время её телефон обрывали коллекторы. Они звонили с разных телефонов. Угрожали, говорили, что знают, где живёт отец Людмилы, и к нему скоро "нагрянут гости".

Я дерзила в ответ, потому что даже я не знаю, где живёт мой отец, мы не общаемся много лет. Тогда они начали звонить мне непрерывно. Я поднимала трубку, они сбрасывали звонок и, видимо, нажимали на вызов по новой. И это всё продолжалось ровно сутки. Затем они начали донимать моих друзей в соцсетях, — вспоминает девушка.

Фото © Скриншот VK

В возбуждении уголовного дела Людмиле в итоге отказали, поскольку она не понесла никаких материальных и физических потерь: она не платила за чужие кредиты, с неё ничего не взыскали. Ей был присвоен статус свидетеля, а пострадавшими были признаны микрофинансовые организации, которых мошенники обманули, взяли у них кредиты и не стали возвращать.

Следствие установило имя человека, на чью карту выводились онлайн-займы. Выяснили, что кредиты оформлялись на жителя Свердловской области. По словам Людмилы, в этом регионе она не была ни разу. И в даты, когда мошенники оформляли кредиты, она была на работе — это может подтвердить весь коллектив обувного магазина, в котором девушка работала менеджером.

Когда Людмиле снова звонили представители МФО и коллекторы, она спокойно им объясняла, что у неё есть талон из полиции, подтверждающий: займы брала не она, а какие-то люди из другого региона. Спустя год звонки прекратились. Её друзьям тоже больше никто не пишет. Следствие продолжается.

Срок исковой давности — 3 года. То есть МФО пока что вправе обратиться в полицию и попытаться взыскать с меня чужие долги. Поэтому я продолжаю направлять запросы правоохранителям, готовлю письмо в бюро кредитных историй, чтобы из моей истории мошеннические действия были удалены, — говорит Людмила.

Источник Лайфа в службе безопасности одного из банков отметил, что в кредитной истории, которую можно получить в банке или через бюро кредитных историй, отображаются только займы, полученные в лицензированных, зарегистрированных кредитных организациях. Если ИП под видом МФО выдаёт займы онлайн, под залог ПТС или недвижимости, информация о них не появится в кредитной истории.

Если вы не брали никакие займы и с вас пытаются взыскать чужие долги, нужно немедленно обращаться в полицию, писать заявление и дополнять его всеми имеющимися у вас доказательствами вашей непричастности к займу. Адвокат Владислав Оршев отметил, что и скрины переписок, и голосовые сообщения, и записи телефонных разговоров могут помочь вам доказать вашу правоту. Главное — не спускать дело на тормозах, не платить с поникшей головой за мошенников, а действовать в рамках закона настойчиво. Тогда и коллекторы сдадутся.

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