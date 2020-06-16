Проверьте свою кредитную историю. Мошенники могли взять кредиты на ваше имя. Но от них можно спастись

В конце декабря 2018 года в соцсети "ВКонтакте" Людмиле написал неизвестный человек с фейковой страницы: "Когда вернёшь долг?" Девушка никаких долгов не имела, кредиты не брала. Начала выяснять у собеседника, о чём вообще речь. Выяснилось, что на имя Людмилы был оформлен заём в микрофинансовой организации.

— Сначала я не придала этому значения — мало ли, фейк какой-то пишет. Но потом решила проверить информацию. Обратилась в Сбербанк, "Челиндбанк" и в одно из бюро кредитных историй. В Сбере история была пустой, в "Челиндбанке" отобразились займы, но какие конкретно, было не видно. В бюро кредитную историю бесплатно можно брать раз в полгода, в ней были видны все займы: с названиями организаций, датами получения кредитов и адресами, — рассказала Людмила Лайфу.

Микрозаймы, которые оформляли мошенники на имя Людмилы, оформлялись онлайн. То есть заёмщикам достаточно было предоставить фотографию с паспортом девушки. Затем представители микрофинансовой организации звонили заёмщику, спрашивали: "Вы Людмила, которая хочет взять у нас заём?" Любая девушка могла сказать в ответ да и получить деньги себе на карту. Сначала мошенники занимали по 500 рублей в месяц, затем возвращали через три дня, 2000 рублей — возвращали, 3000 — возвращали. Это делалось для улучшения кредитной истории, чтобы получить большую сумму в долг. Что и было сделано. Сейчас на Людмиле висит заём в 50 с лишним тысяч рублей.

С полученными документами девушка пошла в полицию. Написала заявление, приложила копии кредитных историй. Пока её обращение рассматривалось, Людмила неоднократно звонила правоохранителям, уточняла, как проходит рассмотрение, что ей делать дальше.

В это же время её телефон обрывали коллекторы. Они звонили с разных телефонов. Угрожали, говорили, что знают, где живёт отец Людмилы, и к нему скоро "нагрянут гости".

— Я дерзила в ответ, потому что даже я не знаю, где живёт мой отец, мы не общаемся много лет. Тогда они начали звонить мне непрерывно. Я поднимала трубку, они сбрасывали звонок и, видимо, нажимали на вызов по новой. И это всё продолжалось ровно сутки. Затем они начали донимать моих друзей в соцсетях, — вспоминает девушка.

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В возбуждении уголовного дела Людмиле в итоге отказали, поскольку она не понесла никаких материальных и физических потерь: она не платила за чужие кредиты, с неё ничего не взыскали. Ей был присвоен статус свидетеля, а пострадавшими были признаны микрофинансовые организации, которых мошенники обманули, взяли у них кредиты и не стали возвращать.

Следствие установило имя человека, на чью карту выводились онлайн-займы. Выяснили, что кредиты оформлялись на жителя Свердловской области. По словам Людмилы, в этом регионе она не была ни разу. И в даты, когда мошенники оформляли кредиты, она была на работе — это может подтвердить весь коллектив обувного магазина, в котором девушка работала менеджером.

Когда Людмиле снова звонили представители МФО и коллекторы, она спокойно им объясняла, что у неё есть талон из полиции, подтверждающий: займы брала не она, а какие-то люди из другого региона. Спустя год звонки прекратились. Её друзьям тоже больше никто не пишет. Следствие продолжается.

— Срок исковой давности — 3 года. То есть МФО пока что вправе обратиться в полицию и попытаться взыскать с меня чужие долги. Поэтому я продолжаю направлять запросы правоохранителям, готовлю письмо в бюро кредитных историй, чтобы из моей истории мошеннические действия были удалены, — говорит Людмила.

Источник Лайфа в службе безопасности одного из банков отметил, что в кредитной истории, которую можно получить в банке или через бюро кредитных историй, отображаются только займы, полученные в лицензированных, зарегистрированных кредитных организациях. Если ИП под видом МФО выдаёт займы онлайн, под залог ПТС или недвижимости, информация о них не появится в кредитной истории.