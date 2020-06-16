Из-за коронавируса россияне стали экономить на еде и повседневных товарах

В связи с пандемией коронавируса и введёнными мерами по борьбе с распространением инфекции у многих граждан России сократились доходы и они вынуждены экономить на покупках. Поэтому в стране доля низкого ценового сегмента товаров повседневного спроса и продуктов питания выросла в мае до 17,7% по сравнению со среднегодовым значением 16,9%. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

Специалисты отмечают, что переключение людей на покупку более дешёвых продуктов может дать толчок для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей, ведь потребители начали искать не бренды, а низкие цены. По результатам исследования доля товаров премиального ценового сегмента сократилась до 34,4% в мае в сравнении с 35,8% в среднем по году.

Отмечается, что потребительский спрос вырос на мясную продукцию, чай, воду, макаронные изделия, фруктовые соки. Например, продажи макаронных изделий по низкой цене составляли 18,7% годовых продаж, а в период с 27 апреля по 24 мая показатель вырос до 22,8%. Доля низкого ценового сегмента в продажах майонеза увеличилась с 7,3% до 9,5%, развесных шоколадных конфет — с 14% до 15,7%.

А вот продажи более дорогих макаронных изделий уменьшились с 37,1% до 33,7%, в категории шоколадных конфет — с 30,8% до 28,7%.