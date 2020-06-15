12 тысяч и не только. Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты

В ПФР сообщили, что уже начали выплаты временным опекунам. При этом сейчас действует ещё целый ряд мер поддержки для пожилых людей и их близких. Лайф разбирался, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии и сколько она составит.

Пенсионный фонд России начал выплачивать деньги людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, пожилых, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

— Согласно постановлению правительства, таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход, — сообщили в ПФР.

Стоит пояснить, что эта мера поддержки не распространяется на неработающих россиян, которые уже ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи или десять тысяч рублей в месяц.

Иными словами, если человек постоянно ухаживает за больным родственником или знакомым, то новая мера поддержки его не коснётся. 12 130 рублей в месяц положены тем, кто взял под временную опеку людей из домов престарелых и интернатов.

— Возрастных ограничений для оформления опекунства нет, — рассказала генеральный директор ООО ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина. — Может и пенсионер быть опекуном. При условии, что он не получает компенсационные выплаты по уходу за другим пожилым человеком или инвалидом в размере 1,2 тысячи или десять тысяч рублей в месяц. Право на выплату проверяется по реестрам, которые формируют региональные органы власти.

Кстати, новая выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Также пожилые люди могут рассчитывать на региональные и федеральные льготы. Региональные устанавливаются в каждом субъекте самостоятельно. По словам Асии Мухамедшиной, к федеральным относится следующая помощь от государства: пенсионеры не платят налог на имущество, освобождены от уплаты налогов с некоторых доходов, например с пенсий и социальных доплат к ним, а также с подарков от организаций и ИП.

Также предусмотрены дополнительные отпуска. По словам Асии Мухамедшиной, пенсионеры по возрасту могут взять до 14 календарных дней в году, а пенсионеры-инвалиды — до 60 календарных дней. Правда, стоит отметить, что речь идёт о неоплачиваемом отпуске.

Что касается региональных мер поддержки, то, например, московские пенсионеры могут рассчитывать на две основные доплаты. Неработающие — на региональную социальную. Работающие — на ежемесячную компенсационную выплату к пенсии.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается до городского социального стандарта — 19 500 рублей в месяц. Правда, при условии, что человек зарегистрирован по месту жительства в Москве в общей сложности не менее десяти лет. Если же он прописан в столице меньше, то будет получать доплату до прожиточного минимума пенсионера в Москве. В 2020 году он составляет 12 578 рублей в месяц.

Ежемесячная компенсационная выплата тоже производится до городского социального стандарта, который составляет 19 500 рублей в месяц. Правда, тут тоже действует ценз оседлости. Получить эти деньги могут только пенсионеры, зарегистрированные в Москве по месту жительства не менее десяти лет.