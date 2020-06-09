Холодильник, ЖКХ и телефон. Что пенсионеры могут получить бесплатно

Этим летом в ряде регионов упростили порядок получения бесплатных товаров и услуг для пенсионеров. При этом многие пожилые люди не знают, что им положены льготы. Например, они могут бесплатно пользоваться телефоном, приобрести новый холодильник и лекарства, а также сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

В Москве одиноко проживающие пожилые люди могут получить компенсацию за оплату домашнего телефона. Рассчитывать на льготу могут также семьи, которые состоят только из пенсионеров. Для этого нужно обратиться в МФЦ или отправить заявление через портал mos.ru.

— В 2019 году Правительство РФ выделило 150 миллионов рублей на субсидирование затрат на покупку бытовой техники пенсионерам, — рассказал управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. — Под эту субсидию подпадают только проживающие отдельно неработающие россияне, которые находятся на пенсии.

Вопросы о размере и порядке выплат решаются в органах соцзащиты по месту жительства пожилого человека. По словам Алексея Гавришева, основанием служат решения спецкомиссии, которая и заведует начислением компенсаций за покупки.

— Для оформления необходимо подать письменное заявление, приложить к нему платёжные документы, — поясняет юрист. — Время рассмотрения заявления составляет пять дней. Размер субсидий законодательством не определён, решение о размере выплаты принимает местный орган социальной защиты населения.

Вместе с тем, пояснил Алексей Гавришев, минимальный размер компенсации составляет 10 000 рублей, максимальный — 25 000 рублей. Компенсация за покупку бытовой техники, стоимость которой свыше 25 000 рублей, тоже возможна, но в том случае, если комиссия установит необходимость такой покупки для пенсионера.

В столице есть такие городские меры социальной поддержки, как бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), бесплатная выдача лекарств по рецептам врачей, а также бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения и выезд в места отдыха, санатории.

— Получать их можно либо в натуральной форме, либо в денежном эквиваленте, — рассказала генеральный директор ООО "ЮК "Юристъ" Асия Мухамедшина. — Для этого необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или позвонить в единый справочный центр города, где сообщат, куда обращаться и какие документы потребуются.

Как гласит информация на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, для тех, кто отказался от городских мер соцподдержки, предусмотрены компенсации. Вместо бесплатного проезда можно получать 400 рублей в месяц, при отказе от оплаты лекарств — 1171, а за проезд железнодорожным транспортом — 199 рублей.

Также есть возможность серьёзно сэкономить на услугах ЖКХ. Правда, эта мера поддержки тоже касается не всех пожилых людей.

— В Москве одинокие пенсионеры или семьи, состоящие только из пенсионеров, освобождаются от оплаты за вывоз твёрдых бытовых отходов, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Пенсионерам Москвы, которым присвоено звание "Ветеран труда" или звание "Ветеран военной службы", предоставляется также льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов от общей суммы в квитанции.