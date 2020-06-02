Аферисты начали охоту на пенсии. Где сейчас опасно хранить сбережения

Мошенники научились по-новому вымогать деньги у пенсионеров, опустошая их карты и кошельки. Об этом предупреждают в Роспотребнадзоре и ПФР. Лайф разбирался, куда пропадают пенсии и можно ли вернуть потерянные деньги.

Как у пенсионеров пропадают сбережения

2 июня Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте предупреждение. В ведомстве отметили, что на фоне сохранения рисков распространения коронавируса активизировались различного рода мошенники, которые пользуются страхами потребителей.

Предлагают на условиях предоплаты "уникальные" товары: особые фильтры, очистители воздуха, лекарства. Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации. Могут попросить оплатить якобы выписанный штраф, обязательное проведение платного анализа или получение особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы. Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений Роспотребнадзор

Также в ведомстве отметили, что доверчивым пользователям предлагают перейти по опасным ссылкам и оставить свои персональные данные. В результате потом у людей пропадают деньги с карт. Как правило, чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди.

Преступники представляются сотрудниками Пенсионного фонда, полиции, социальными работниками, врачами, волонтёрами, почтальонами, курьерами. Они пытаются выписывать штрафы за нарушение режима, предлагают санитарную обработку квартир и идут на другие уловки. Известны случаи, когда от имени ПФР пожилым людям звонили злоумышленники и предлагали оказать помощь в совершении покупок на средства фонда Пенсионный фонд России

В связи с режимом самоизоляции госорганы ввели упрощённый порядок оформления и получения пенсий и пособий — без выхода из дома, то есть удалённо. Этот момент не остался без внимания мошенников. Они стали обзванивать пожилых людей под видом сотрудников ПФР и выспрашивать конфиденциальную информацию.

Как пенсионерам защитить сбережения от мошенников

В первую очередь нужно очень аккуратно отнестись к вопросу удалённого получения госуслуг, оформления банковских продуктов и переводов. Одним словом, к любой ситуации, где человека не удивит запрос персональных данных.

— Чтобы обезопасить себя, нужно знать, что сотрудники ПФР и иных госорганов не запрашивают при удалённом оформлении пенсии или её выплаты персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты и тем более её ПИН-код, — рассказала генеральный директор ООО "ЮК Юрист" Асия Мухамедшина. — Дело в том, что вся необходимая информация у них уже имеется в базе. Сейчас нужно быть особо бдительными и острожными, так как мошенники в период пандемии выбирают в жертвы незащищённые слои населения и пользуются доверчивостью пожилых людей.

Эксперты не рекомендуют пенсионерам хранить дома крупные суммы денег. Особенно если речь идёт о деньгах на чёрный день. Мошенники хорошо знают все "тайные" места в квартирах. Пока один аферист отвлекает пенсионера, другой уже находит место хранения денег. Также не стоит держать крупные суммы на картах. Надёжнее оставить их на счету в банке. В этом случае, даже если мошенник узнает ПИН-код карты, поживиться ему будет особо нечем.

Может ли пенсионер вернуть украденные сбережения

Ещё один немаловажный вопрос — что делать, если пожилой человек уже стал жертвой злоумышленника. Например, купил с рук какой-то товар втридорога. Здесь могут быть различные сценарии. Часто по домам ходят представители вполне официально зарегистрированной фирмы. Только вот продукцию свою они продают в несколько раз дороже, чем стоят аналоги конкурентов. В этом случае шанс вернуть деньги есть.

— Если приобретённый товар не включён в перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату, то он может быть возвращён продавцу, — говорит адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов. — Главное, чтобы он не был использован. Поэтому до покупки необходимо не только выслушать рекламу, но и ознакомиться с характеристиками изделия в паспортной документации. Если товар некачественный, то нужно отправить продавцу письменную претензию.

Куда сложнее обстоят дела, если аферисты продали товар по поддельным документам, а на самом деле такой фирмы и не существует. Тогда предъявлять претензию некому.

Ещё хуже, если человек просто заплатил несуществующий штраф или прошёл "необходимое" платное обследование. Как правило, после этого мошенники исчезают бесследно, шансы вернуть потраченные сбережения невелики. Такая же ситуация складывается и в случае банальной кражи. Аферисты могут проникнуть в дом под любым предлогом, а пропажу денег пожилой человек обнаружит не сразу.