Аптеки готовятся к новым ценам. Эти лекарства больше всего подорожают летом

Препараты от ОРВИ в аптеках в среднем подорожали на 7,6%, если сравнивать с тем же месяцем 2019 года. Это стало известно из данных за апрель компании DSM Group. Ощутимое повышение цен на некоторые лекарства показывает и статистика Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Например, в апреле йод подорожал на 30,6%, а валидол на 23%. Заметно дороже стали стоить многие противопростудные препараты.

Надеяться на лучшее не стоит

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что в среднем подорожание невелико с учётом официальной инфляции на лекарственные препараты, которая составляет более шести процентов. Причинами роста цен эксперт фармацевтического рынка назвал макроэкономическую ситуацию, девальвацию рубля и все проблемы в экономике, связанные с пандемией коронавируса.

— Никуда мы не денемся от роста цен. Они будут повышаться и дальше, и это будет касаться достаточно большого количества наименований, не только противопростудных средств. Исключением являются жизненно важные препараты. Цены в этой категории лекарств тоже будут повышаться, но в рамках инфляции, потому что государство строго следит за ценообразованием на ЖВНЛП, — рассказал Николай Беспалов.

Специалист подчеркнул, что предсказывать рост цен на определённые категории лекарств бессмысленно. В этом вопросе он полагает, что сезонное повышение будет с лихвой нивелироваться макроэкономическими процессами, которые коснутся абсолютно всех групп препаратов.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", напомнила, что большая часть лекарств у нас импортного производства. С начала года и по настоящее время доллар вырос почти на 14% — логично, что увеличиваются и цены на зарубежные товары.

— В целом в аптечной линейке обычно прослеживается сезонность, но в этом году из-за пандемии большим спросом не по сезону продолжают пользоваться противовирусные лекарства, — пояснила аналитик. — Дефицита нет, но россияне давно привыкли работать на два объекта — холодильник и аптеку, так что рост цен на лекарства привычен.