Фитнес меняет цены. Сколько придётся заплатить за абонемент и домашние тренажёры

Фитнес-индустрия "подхватила коронавирус" одной из первых. Пандемия подкосила деятельность спортклубов, так как обеспечить безопасность клиентов в закрытом помещении стало невозможно.

В результате фитнес-индустрия стала эволюционировать по новому пути. Люди организуют домашние спортивные уголки или залы. Как рассказали эксперты на конференции по спортивному ретейлу, продажи балетных станков в России в период самоизоляции увеличились на 800%. В разы увеличились продажи спортоборудования и спорттоваров. Например, у Ozon в группе "Спорт" покупки выросли в три раза, и подъём продолжается. Компания уже увеличила число поставщиков в этой категории на полторы тысячи и не планирует на этом останавливаться.

Копить на домашний фитнес или на клуб?

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова считает, что люди не забросят фитнес ни в пользу домашних занятий, ни в пользу уличных тренировок.

— Во-первых, фитнес предлагает большой выбор разных видов оборудования и возможности для тренировок, например групповые занятия, соревнования, посещение бассейна, — говорит Наталья Мильчакова. — Во-вторых, спрос на фитнес снижается только в связи с общим состоянием экономики, например с ростом безработицы и резким падением доходов населения.

По словам эксперта, возможно, что небольшой спад посещаемости фитнес-клубов будет заметен в этом году из-за ухудшения ситуации в экономике, но эпидемии не вечны, в следующем году посещаемость выравняется.

Специалист полагает, что цены на спорттовары не должны сильно расти. Снижение доходов, которое в этом году может стать исторически рекордным, будет сдерживающим фактором, как и то, что к концу июня фитнес-центры и спортзалы в большинстве российских регионов откроются. Так что существенного роста цен не будет.

По мнению Натальи Мильчаковой, стоимость абонементов в фитнес на следующий год не должна сильно измениться, а если и изменится, то только снизится. Наверняка клиенты фитнес-клубов потребуют, чтобы оплаченные месяцы вынужденного пропуска (ведь подавляющее большинство клиентов покупает абонемент на полгода или на год) им перенесли на следующий год. И руководство фитнес-клубов, скорее всего, пойдёт навстречу клиентам, так как из-за ухудшения экономической ситуации абонементы для новых посетителей будут продаваться не очень хорошо, предполагает Наталья Мильчакова.

Владелец сети фитнес-клубов "Нефитнес" Артур Райнер отметил, что самоизоляция действительно побудила людей тренироваться на дому. Квартирные спортсмены стали закупать оборудование — от резинок, штанг и гантелей до станков для хореографии и даже домашних мультистанций. Но все эти вложения неэффективны, считает специалист.

— По моему опыту в фитнес-индустрии — люди приходят в спортзал из-за особой атмосферы, примерно девять из десяти — больше за общением и времяпрепровождением, чем за достижением результата, — говорит Артур Райнер. — Многие, покупая оборудование домой, даже я, вскоре кладут это на балкон, и всё это превращается в мебель.

Эксперт полагает, что период самоизоляции, напротив, пойдёт на пользу фитнес-индустрии. Спортзалы — это одно из тех мест, которые объединяют абсолютно разных людей. Ввиду того что многие развлечения будут недоступны, людям после работы станет скучно дома, а фитнес-клуб — место, которое сможет их приютить и дать им общение.

Увеличивать число поставщиков спорттоваров для компаний сейчас — не лучшая идея, считает Артур Райнер. По его мнению, это разовая акция, наплыв покупателей скоро схлынет.

— Дом — это дом. Многие тренеры рекомендуют ничем не заниматься на отдыхе или дома. Так появляется чёткая граница между отдыхом, домом, работой и спортзалом, — говорит фитнес-эксперт. — Многие клубы уже начинают демпинговать. Стоит открыть браузер, как нас атакуют объявления о различных скидках. Клубы уже запустили предпродажу карт. Цены однозначно понизятся, а на домашние тренажёры, наоборот, увеличатся. Но всё это временно, так как люди вернутся в клубы.

Для наглядного примера спортсмен рассказал о занятиях по хореографии, которые проходят в клубе "Нефитнес". Сегмент посетителей танцев достаточно обеспечен. Клиентки могут позволить себе дорогого тренера, но никто этим не занимается и не планирует заниматься дома. В клуб они приходят показать себя, выйти в свет. Это необходимая смена обстановки.

Эксперт рассказал о варианте, когда многие тренеры, танцоры организовывают студии на дому. Это своеобразный новый вид бизнеса. У кого позволяет площадь, те одну комнату организуют под спорт. Такой новый вид сервиса зарождается только на общении с тренером, а не как домашний уголок.