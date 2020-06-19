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Прирост новых случаев заболеваний коронавирусом в Москве сократился в четыре раза

В оперштабе также отметили, что число выздоровевших в городе за минувшие сутки превосходит количество новых пациентов.

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Фото © Департамент здравоохранения Москвы

Прирост новых случаев коронавирусной инфекции в Москве сократился в четыре раза и составил 8986 за минувшие семь дней. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с CoViD-19 в столице.

За неделю с 8 по 15 мая прирост составил 36 942, а за неделю с 12 по 19 июня всего 8986, — уточнили в оперштабе.

Прирост случаев коронавирусной инфекции за неделю в процентном соотношении составил 4,4%. В оперштабе также отметили значительную разницу между количеством новых заболевших за минувшие сутки и числом выздоровевших: 1136 инфицированных против 2003 вылечившихся.

Ранее сегодня стало известно, что в 22 регионах России пройдёт первый этап исследования популяционного иммунитета к CoViD-19. Это позволит выявить особенности эпидемии и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране и каждом отдельном субъекте РФ.

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