Прирост новых случаев заболеваний коронавирусом в Москве сократился в четыре раза

Прирост новых случаев коронавирусной инфекции в Москве сократился в четыре раза и составил 8986 за минувшие семь дней. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с CoViD-19 в столице.

— За неделю с 8 по 15 мая прирост составил 36 942, а за неделю с 12 по 19 июня — всего 8986, — уточнили в оперштабе.

Прирост случаев коронавирусной инфекции за неделю в процентном соотношении составил 4,4%. В оперштабе также отметили значительную разницу между количеством новых заболевших за минувшие сутки и числом выздоровевших: 1136 инфицированных против 2003 вылечившихся.