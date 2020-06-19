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Россиянам разрешили снимать маски на пляже

А уже с 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности.

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Фото © Pixabay

Россиянам можно будет снимать защитные маски на пляже. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски, — отметила Догузова.

Тем не менее средства индивидуальной защиты всё-таки понадобятся отдыхающим россиянам. Маски и перчатки по-прежнему нужно надевать в закрытых помещениях, как и соблюдать социальную дистанцию, отметили в Ростуризме.

Напомним, что, по расчётам ведомства, с 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности. Кстати, самыми востребованными курортными городами России оказались Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа. В приоритете у путешественников остались Москва и Санкт-Петербург.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал россиян в этом году провести отпуск на родине, потому что для этого есть все условия, и открыть для себя Россию.

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