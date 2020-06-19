Россиянам разрешили снимать маски на пляже

Россиянам можно будет снимать защитные маски на пляже. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски, — отметила Догузова.

Тем не менее средства индивидуальной защиты всё-таки понадобятся отдыхающим россиянам. Маски и перчатки по-прежнему нужно надевать в закрытых помещениях, как и соблюдать социальную дистанцию, отметили в Ростуризме.

Напомним, что, по расчётам ведомства, с 1 июля жители России смогут свободно путешествовать по стране с соблюдением всех мер безопасности. Кстати, самыми востребованными курортными городами России оказались Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа. В приоритете у путешественников остались Москва и Санкт-Петербург.