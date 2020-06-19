Илон Маск опроверг слухи о сексе втроём с Эмбер Хёрд и Карой Делевинь

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что с Карой Делевинь его связывают только дружеские отношения. Секса между ними, а также его бывшей возлюбленной Эмбер Хёрд не было. И это может подтвердить сама модель, сообщает портал Page Six.

Ранее сосед Джонни Деппа сообщил, что Эмбер Хёрд, будучи в браке, изменяла актёру с Илоном Маском и со знаменитой моделью Карой Делевинь. Якобы Хёрд, Делевинь и глава SpaceX втроём крутили роман и устраивали групповой секс прямо в доме Деппа.

С актрисой Эмбер Хёрд бизнесмен начал отношения спустя месяц после её развода с актёром Джонни Деппом. Звезде "Пиратов Карибского моря" Маск предложил зарыть топор войны, заявив, что жизнь слишком коротка для такого долгого негатива.