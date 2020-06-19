Внимание на черешки. Эксперты дали советы по выбору сладкой и свежей черешни

В России начался сезон созревания черешни, а значит, советы по выбору этой сладкой ягоды как никогда кстати. Оказалось, что отличить свежее и сладкое угощение можно, не пробуя его, что в нынешних условиях тоже актуально.

— При выборе черешни в первую очередь нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков. Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зелёного на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит, черешня долго хранилась, — говорится в исследовании специалистов "Роскачества".

Покупателю стоит обратить внимание и на цвет ягод — неравномерный окрас плодов в одной партии или коробке говорит о их невысоком качестве. Эксперты объясняют, что такую черешню, скорее всего, собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, либо в партии смешали разные сорта. При этом специалисты подчеркнули, что размер самих ягод, вопреки распространённому мнению, никак не влияет на вкус.

Ещё один плохой сигнал — наличие полопавшихся ягод. Это указывает, что во время созревания в регионе шли сильные дожди. Поэтому даже целые черешни, собранные вместе с лопнувшими, могут оказаться водянистыми и невкусными. Под запретом также влажные, подгнивающие, заплесневевшие, засохшие, сморщенные и повреждённые ягоды.