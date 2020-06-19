"Досадная ошибка". Свердловская ФСИН объяснила пририсованные маски на кадрах с благотворительной акции

Фото с пририсованными масками на лицах представителя Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Свердловской области и сотрудницы местного детского учреждения было сделано в Тавде, где проходила благотворительная акция. Определить на смартфоне, что на кадрах фотошоп, было затруднительно. Об этом представители пресс-службы ведомства сообщили Лайфу.

По их словам, у них не было умысла ввести СМИ и общество в заблуждение. Фото было сделано на открытом воздухе. В акции участвовали только два человека, и они не нарушали ограничительные меры по коронавирусу. С детьми сотрудники ведомства также не контактировали.

— Мы приносим извинения СМИ и обществу за такую досадную ошибку, которая, впрочем, не нанесла практически никакого ущерба. Благодаря внимательным коллегам-журналистам фотошоп был выявлен. Пресс-служба ГУФСИН РФ оперативно затребовала оригинал фото и убедилась, что фото редактировалось в ИК-26. Данный оригинал тут же был направлен СМИ с извинениями, — сообщили в ведомстве.

Представители ФСИН также добавили, что в большинстве их снимков, которые попадают на официальный сайт и в другие СМИ, люди в реальных масках, которые изготовляются в колониях. А в ближайшее время сотрудники ИК-26 передадут партию защитных масок детям из Тавдинского соцребцентра "Золушка".

— Хочется добавить, что за последние 2,5 месяца в учреждениях свердловской ФСИН сшито для сторонних заказчиков и собственных нужд два миллиона масок для лица. На официальном сайте и в СМИ ежедневно направляются фотографии к релизам о жизнедеятельности учреждений ГУФСИН, работе сотрудников УИС, жизни и досуге осуждённых, — отметили в пресс-службе свердловского управления.

Напомним, ранее ГУ ФСИН РФ по Свердловской области поучаствовало в благотворительной акции для детей. Заключённые из колонии в Тавде сделали для воспитанников детского центра деревянный поезд. На фото момента передачи подарка, которое рассылала пресс-служба ФСИН, сотруднице учреждения и представителю ведомства нарисовали защитные маски на лице.