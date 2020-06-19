В Петербурге шторм уронил строительный кран. Погиб мужчина

В Санкт-Петербурге в результате сильнейшего ветра во время вчерашней грозы обрушился строительный кран. Инцидент произошёл на строительной площадке ЖК "Цветной город" на северо-востоке города. Видео первых минут после падения появилось в соцсетях.

В результате ЧП погиб крановщик. Во время шторма он находился внутри кабины, которая упала с высоты 54 метров. Мужчине было 50 лет. Как рассказали Лайфу в местном управлении МЧС России, после падения крана рабочий был ещё жив и скончался по пути в больницу.

В строительной компании, которой принадлежал кран, заявили Лайфу, что окажут помощь семье погибшего сотрудника.

— В результате непрогнозируемого резкого порыва ветра произошло падение тяжёлого башенного крана КБ-503. К несчастью, в кабине крана находился машинист, который не успел покинуть кабину и скончался от полученных травм. "Группа ЛСР" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, которым планируется оказать соответствующую материальную помощь. В данный момент проводится служебное расследование, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе "Группы ЛСР".

Это уже вторая жертва вчерашнего урагана в Северной столице. Ранее Лайф сообщал, что на берегу Финского залива молния ударила в трёх человек — в бабушку и двух её внуков. Один из детей погиб на месте. 55-летняя женщина и брат погибшего мальчика были доставлены в больницу с ожогами.