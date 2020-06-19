"Эхо Москвы" оштрафовали на 260 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Радиостанцию "Эхо Москвы" и главного редактора её сайта Виталия Рувинского оштрафовали за распространение недостоверной информации об эпидемии коронавирусной инфекции. Совладелец и главред "Эха" Алексей Венедиктов заявил о намерении обжаловать решение суда.

— Суд оштрафовал "Эхо Москвы" на 200 тысяч руб и главного редактора сайта Виталия Рувинского на 60 тысяч рублей за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Будем обжаловать, — сообщил Венедиктов в своём телеграм-канале.

Речь идёт об эфире программы "Особое мнение" с участием Соловья, расшифровку которого выложили на сайте радиостанции. Он состоялся в марте. В программе политолог призвал не верить официальной статистике по коронавирусу в России и со ссылкой на некие неназванные источники заявил, что ситуация хуже. Генпрокуратура признала это фейком, после чего публикация с сайта была удалена по требованию Роскомнадзора.