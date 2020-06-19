Путин призвал восстановить экосреду после аварии в Норильске

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске. Он заявил о важности ликвидировать ущерб от разлива нефтепродуктов и восстановить окружающую среду.

— Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объёме восстановить нарушенную экосреду, — отметил глава государства. — Главное — не быстренько прибрать за собой, а обеспечить качественное восстановление почв и водного пространства.

Путин попросил чиновников и главу "Норникеля" Владимира Потанина доложить, есть ли основания снять режим ЧС федерального масштаба, который ввели в Красноярском крае после аварии на норильской ТЭЦ.

Это уже второе совещание президента по ситуации в Норильске. Первое состоялось в начале июня, и тогда Владимир Путин строго отчитал чиновников и ответственных лиц за то, что масштабы аварии на ТЭЦ не были раскрыты сразу. Глава государства поручил тщательно выяснить причины экологический катастрофы.

Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив дизельного топлива. В результате ЧП в грунт попало до шести тысяч тонн нефтепродуктов, ещё 15 тысяч тонн оказалось в реках и озёрах. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По данным Росприроднадзора, причиной разлива могла стать просадка бетонной площадки, на которой был установлен топливный бак. В Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня.