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Путин призвал восстановить экосреду после аварии в Норильске

Глава государства подчеркнул, что последствия ЧП для окружающей среды оказались тяжёлыми и "Норникель" обязан довести до конца устранение всех нарушений.

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Норильске. Он заявил о важности ликвидировать ущерб от разлива нефтепродуктов и восстановить окружающую среду.

Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объёме восстановить нарушенную экосреду, — отметил глава государства. — Главное не быстренько прибрать за собой, а обеспечить качественное восстановление почв и водного пространства.

Путин попросил чиновников и главу "Норникеля" Владимира Потанина доложить, есть ли основания снять режим ЧС федерального масштаба, который ввели в Красноярском крае после аварии на норильской ТЭЦ.

Это уже второе совещание президента по ситуации в Норильске. Первое состоялось в начале июня, и тогда Владимир Путин строго отчитал чиновников и ответственных лиц за то, что масштабы аварии на ТЭЦ не были раскрыты сразу. Глава государства поручил тщательно выяснить причины экологический катастрофы.

Напомним, 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит "Норникелю", произошёл разлив дизельного топлива. В результате ЧП в грунт попало до шести тысяч тонн нефтепродуктов, ещё 15 тысяч тонн оказалось в реках и озёрах. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По данным Росприроднадзора, причиной разлива могла стать просадка бетонной площадки, на которой был установлен топливный бак. В Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня.

Сейчас на месте завершился первый этап ликвидации последствий разлива топлива. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что критический момент уже пройден.

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