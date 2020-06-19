Психологи придумали, как надолго увлечь ребёнка с помощью картонки

Способ может сработать не для всех мальчиков, но девочки будут в восторге.

Иногда родителям нужно хотя бы полчаса тишины, чтобы заняться своими делами. Но такое удовольствие не всегда возможно, ведь ребёнок ежесекундно требует внимания. Психологи придумали простой способ, как занять детей надолго с помощью картонки, пишет rebenok.by.

Фото © Instagram / cintaandco

Мамам нужно всего лишь создать самодельный салон красоты. Специалисты признают, что способ может сработать не для всех мальчиков, но девочки будут в восторге. Помимо картона, понадобятся фломастеры, старые лаки для ногтей или цветная бумага. Всё зависит от того, что ребёнку больше по душе: быть парикмахером, мастером по ноготочкам или визажистом.

Фото © Instagram / theartofplay_

Далее нужно подготовить место для "работы" — обрисовать собственную руку и обвести ногти, нарисовать на картоне лицо или губы. Дело сделано. Ребёнок примется делать "клиенту" маникюр, макияж и причёски. Это позволит занять детей как минимум на час, полагают психологи. И всё же родителям следует держать "мастера" в поле зрения.