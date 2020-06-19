Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Психологи придумали, как надолго увлечь ребёнка с помощью картонки

Способ может сработать не для всех мальчиков, но девочки будут в восторге.

478
Post cover

Фото © Facebook / Melissa Lynn Temerowski

Иногда родителям нужно хотя бы полчаса тишины, чтобы заняться своими делами. Но такое удовольствие не всегда возможно, ведь ребёнок ежесекундно требует внимания. Психологи придумали простой способ, как занять детей надолго с помощью картонки, пишет rebenok.by.

Фото © Instagram / cintaandco

Мамам нужно всего лишь создать самодельный салон красоты. Специалисты признают, что способ может сработать не для всех мальчиков, но девочки будут в восторге. Помимо картона, понадобятся фломастеры, старые лаки для ногтей или цветная бумага. Всё зависит от того, что ребёнку больше по душе: быть парикмахером, мастером по ноготочкам или визажистом.

Фото © Instagram / theartofplay_

Далее нужно подготовить место для "работы" — обрисовать собственную руку и обвести ногти, нарисовать на картоне лицо или губы. Дело сделано. Ребёнок примется делать "клиенту" маникюр, макияж и причёски. Это позволит занять детей как минимум на час, полагают психологи. И всё же родителям следует держать "мастера" в поле зрения.

Ранее психолог Иван Карнаух назвал одну из главных угроз для детей во время длинных каникул.

Выбор редакции

Loading...