Назван возраст детей, являющихся наиболее опасными переносчиками CoViD-19

Самыми опасными переносчиками коронавируса назвали детей в возрасте до шести лет. К такому выводу пришли учёные из Немецкого центра исследования инфекций. Результаты своей научной деятельности они опубликовали на портале Мedrxiv.org.

Оказалось, что распространять CoViD-19 могут лишь половина взрослых, в то время как заражённый ребёнок дошкольного возраста сделает это со стопроцентной вероятностью. Дело в том, что современные средства защиты на детях работают менее эффективно, чем на взрослом человеке. Более того, родители часто пренебрегают маской для своего ребёнка, так как, скорее всего, малыш всё равно от неё избавится.

Также одной из причин является неусидчивость ребёнка. Его сложно заставить ничего не трогать, ещё сложнее запретить ему прикасаться к собственному лицу. Таким образом малыш может запросто подхватить инфекцию, а позже без труда передать её своим родителям. Ситуацию осложняет и то, что чаще всего дети переносят коронавирус бессимптомно, поэтому наличие инфекции у них можно просто вовремя не заметить.