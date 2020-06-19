Путин — о реакции контролирующих структур после аварии в Норильске: Где они были-то?

Экологической катастрофы в Норильске можно было избежать, если бы контрольные органы работали должным образом. Об этом сегодня в ходе онлайн-совещания по ситуации с разливом топлива заявил президент России Владимир Путин.
— Для всех понятно, что этих негативных событий в Норильске вполне можно было избежать, если бы должным образом был налажен контроль со стороны соответствующих структур, — сказал глава государства.
Президент попросил вице-премьера Викторию Абрамченко обратить внимание на работу надзорных органов для того, чтобы в дальнейшем не допустить событий подобного характера, как это произошло в Норильске.
— Где они были-то? Почему не было должной своевременной реакции на происходящее событие? <...> Я вас попрошу самым внимательным образом это проанализировать. Не для того, чтобы оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного не происходило, — отметил Путин.
Напомним, в мае на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Одной из вероятных причин разлива нефтепродуктов называют просадку бетонной площадки, на которой был установлен топливный резервуар. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы. Директор и главный инженер предприятия арестованы. СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора.