Путин — о реакции контролирующих структур после аварии в Норильске: Где они были-то?

Экологической катастрофы в Норильске можно было избежать, если бы контрольные органы работали должным образом. Об этом сегодня в ходе онлайн-совещания по ситуации с разливом топлива заявил президент России Владимир Путин.

— Для всех понятно, что этих негативных событий в Норильске вполне можно было избежать, если бы должным образом был налажен контроль со стороны соответствующих структур, — сказал глава государства.

Президент попросил вице-премьера Викторию Абрамченко обратить внимание на работу надзорных органов для того, чтобы в дальнейшем не допустить событий подобного характера, как это произошло в Норильске.

— Где они были-то? Почему не было должной своевременной реакции на происходящее событие? <...> Я вас попрошу самым внимательным образом это проанализировать. Не для того, чтобы оплеухи раздавать, нет, а для того, чтобы ничего подобного не происходило, — отметил Путин.