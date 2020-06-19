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Путин: Наша экономика доказала, что способна быстро адаптироваться к серьёзным вызовам

В Кремле констатировали, что многие предприятия трудились в режиме высочайшей мобилизации даже во время эпидемии, обеспечивая россиян продуктами питания, средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

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Фото © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики и выходе из режима ограничений. Речь об этом зашла в ходе очередного совещания о последствиях распространения коронавируса. Глава государства отметил, что многие предприятия все эти трудные недели и месяцы не только не прекращали работу, а, наоборот, трудились в режиме высочайшей мобилизации.

Наша экономика, все её ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения, цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях, — отметил Путин.

По оценке российского лидера, наша страна достойно ответила на угрозу эпидемии благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики.

Россия сумела дать такой ответ, потому что в решающей степени могла опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл, сказал президент.

Ранее в пятницу Путин провёл ещё одно совещание — о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае. Глава государства указал, что экологической катастрофы в Норильске можно было избежать, если бы должным образом работали контролирующие органы.

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