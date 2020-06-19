Путин: Наша экономика доказала, что способна быстро адаптироваться к серьёзным вызовам

Президент России Владимир Путин заявил о постепенном восстановлении экономики и выходе из режима ограничений. Речь об этом зашла в ходе очередного совещания о последствиях распространения коронавируса. Глава государства отметил, что многие предприятия все эти трудные недели и месяцы не только не прекращали работу, а, наоборот, трудились в режиме высочайшей мобилизации.

— Наша экономика, все её ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения, цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях, — отметил Путин.

По оценке российского лидера, наша страна достойно ответила на угрозу эпидемии благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики.

— Россия сумела дать такой ответ, потому что в решающей степени могла опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл, — сказал президент.