В Ленобласти угрожали взорвать дачу Михаила Боярского

На дачу Михаила Боярского в Ленинградской области накануне вечером неожиданно нагрянули стражи порядка. Дом "российского Д'Артаньяна" в СНТ "Культура" было решено проверить из-за анонимного звонка о минировании, сообщает телеграм-канал Flashpiter со ссылкой на полицейский рапорт.

— Позвонил на мобильный телефон, мужской голос, сообщил, что собирается взорвать дом Михаила Сергеевича Боярского, дачу в ЛО, — говорится в документе.

Однако угроза взрыва не подтвердилась. Позже Лайф выяснил личность "минёра". Звонивший в полицию мужчина многократно привлекался к отвественности за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в пьяном виде.