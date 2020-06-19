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ТАСС узнал о договорённости лидеров ЕС продлить антироссийские санкции на полгода

По словам источника, этому поспособствовали Меркель и Макрон.

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Фото © Pixabay

Лидеры стран Евросоюза договорились продлить действующие экономические санкции ещё минимум на полгода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества. Напомним, что срок действия ограничительных мер истекает 31 июля.

По словам источника, это решение последовало после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали участников встречи о ходе реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Они пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет.

А ранее от конгрессменов из числа членов Республиканской партии США поступило предложение ввести против России самые "жёсткие" санкции в истории. Идея прозвучала в ходе доклада на тему укрепления Америки и противодействия глобальным угрозам. Вот что на это ответили в Кремле.

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