ТАСС узнал о договорённости лидеров ЕС продлить антироссийские санкции на полгода

Лидеры стран Евросоюза договорились продлить действующие экономические санкции ещё минимум на полгода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества. Напомним, что срок действия ограничительных мер истекает 31 июля.

По словам источника, это решение последовало после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформировали участников встречи о ходе реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Они пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет.