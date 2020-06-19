Домогаров закрыл профиль в "Инстаграме" после публикаций в поддержку Ефремова

В публикации артист заявил, что не уважает своих зрителей, не хочет выходить к ним на сцену, и попросил их не приходить на его спектакли в театр. Он также отметил, что у многих осуждающих Ефремова за спиной тоже немало страшных поступков. После этого в профиле актёра появилась ещё одна публикация. В ней Домогаров объяснил, что речь в предыдущем посте шла вовсе не о трагедии с участием Ефремова, а о "травле", которую якобы устроили против артиста в Сети.