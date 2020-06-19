Домогаров закрыл профиль в "Инстаграме" после публикаций в поддержку Ефремова

Российский актёр театра и кино Александр Домогаров закрыл свой профиль в "Инстаграме" после того, как разместил гневное сообщение в адрес тех, кто осуждает Михаила Ефремова за смертельное ДТП в центре Москвы.
В публикации артист заявил, что не уважает своих зрителей, не хочет выходить к ним на сцену, и попросил их не приходить на его спектакли в театр. Он также отметил, что у многих осуждающих Ефремова за спиной тоже немало страшных поступков. После этого в профиле актёра появилась ещё одна публикация. В ней Домогаров объяснил, что речь в предыдущем посте шла вовсе не о трагедии с участием Ефремова, а о "травле", которую якобы устроили против артиста в Сети.
Как сообщал Лайф, резонансное ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло около 22 часов 8 июня. Будучи пьяным, актёр на своём внедорожнике пролетел двойную сплошную и врезался в фургон. Второй участник аварии скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
После начавшейся в Интернете травли за артиста начали заступаться известные актёры театра и кино. Так, в поддержку Ефремова высказались Николай Цискаридзе, Нонна Гришаева, Диана Арбенина и Павел Майков. Сам же Ефремов заявил о желании отправиться в СИЗО вместо домашнего ареста.