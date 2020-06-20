"Михаил Олегович сильно страдает". Адвокат Ефремова пообещал жёсткий разговор с актёром о компенсации родне погибшего

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что больше не намерен бегать за семьёй погибшего Сергея Захарова с предложениями о компенсации, и пообещал жёсткий разговор с артистом о том, чтобы возмещение происходило по решению суда.

Юрист подчеркнул, что родные жертвы отказываются принимать деньги и заявляют, что они им не нужны, хотя виновник аварии и его защитник хотели чисто по-человечески помочь, передать некоторую сумму добровольно, а потом ещё выплатить ущерб по приговору.

— Это простая семья, сельская. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает, и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще. Сейчас вот снова еду к нему, и разговор будет жёсткий и конкретный: теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим, — сказал Пашаев в интервью журналу Starhit.

Он добавил, что речь о сумме выплаты пока не идёт и заявления о якобы трёх миллионах, которые сейчас активно обсуждаются в Сети, не соответствуют действительности. Юрист отметил, что сначала нужно узнать, сколько денег было потрачено на похороны, а потом уже говорить о моральном вреде, но семья не готова к диалогу.

Пашаев прокомментировал сообщения о том, что в деле может поменяться потерпевшая, ею станет официальная жена Сергея Захарова — Маргарита. Он напомнил, что ни на приговор, ни на компенсацию это не повлияет, более того, по решению суда она будет намного меньше той, что готов был предложить Ефремов.

— Я слышал, что и она (официальная жена. — Прим. ред.) хочет стать потерпевшей, и другие родственники, и соседи, и все кому не лень. Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать, — сказал юрист и добавил, что лично разговаривал с братом погибшего Валерием, он, как и Сергей, хороший и порядочный человек.