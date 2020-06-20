"По вине пьяного водителя погибла вся семья". Адвокат Ефремова рассказал о своей личной трагедии

Адвокат актёра Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев рассказал, что вся его семья погибла в аварии из-за пьяного водителя.
— В 87 году в один день по вине пьяного водителя за рулем КамАЗа погибла вся моя семья. Мне было 15 лет. Папа, мама, два брата, — цитирует юриста StarHit.
Пашаев также сообщил, что когда его родственники узнали о несовершеннолетних детях водителя, то сделали всё, чтобы его не посадили. Адвокат подчеркнул, что знает, как люди ведут себя в горе.
Ранее Пашаев заявил, что больше не намерен бегать за семьёй погибшего Сергея Захарова с предложениями о компенсации, и пообещал жёсткий разговор с артистом о том, чтобы возмещение происходило по решению суда.
Напомним, после трагедии на Смоленской площади 8 июня вокруг Михаила Ефремова и родственников погибшего Сергея Захарова разразилась настоящая буря. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа. Ранее Пашаев также заявил о тяжёлом моральном состоянии Ефремова и обвинил близких умершего в чёрном пиаре.