Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым — о признании актёра вменяемым: Это очень радует

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Александр Добровинский рассказал, что доволен результатами судебно-психиатрической экспертизы артиста. Об этом Добровинский поделился с Лайфом.

— Меня лично это очень радует. Я не мог даже представить, как актёр, который выходит на сцену и гениально исполняет свои роли, может быть невменяемым, — сказал Добровинский.

Адвокат также добавил, что ещё одна хорошая новость — соглашение противоположной стороны с желанием семьи Захаровых не принимать никакие денежные компенсации и оставить решение по данному вопросу на усмотрение суда.

— Это значит, что наконец прекратятся все инсинуации на тему получения семьёй Захаровых денег. И закончится неимоверное давление, которое оказывалось на моих доверителей, — подчеркнул Добровинский.