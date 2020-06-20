Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым — о признании актёра вменяемым: Это очень радует

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Александр Добровинский рассказал, что доволен результатами судебно-психиатрической экспертизы артиста. Об этом Добровинский поделился с Лайфом.
— Меня лично это очень радует. Я не мог даже представить, как актёр, который выходит на сцену и гениально исполняет свои роли, может быть невменяемым, — сказал Добровинский.
Адвокат также добавил, что ещё одна хорошая новость — соглашение противоположной стороны с желанием семьи Захаровых не принимать никакие денежные компенсации и оставить решение по данному вопросу на усмотрение суда.
— Это значит, что наконец прекратятся все инсинуации на тему получения семьёй Захаровых денег. И закончится неимоверное давление, которое оказывалось на моих доверителей, — подчеркнул Добровинский.
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент аварии артист был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. В машине он находился один. Водитель фургона, в который врезался актёр, скончался в больнице. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. Его адвокат рассказал, что Михаил Ефремов пребывает в очень тяжёлом состоянии — ему "очень плохо и душевно, и физически". Правозащитник также поделился, что актёр похудел на шесть килограммов за неделю.