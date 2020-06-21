Адвокат Ефремова опроверг сообщения о том, что актёр пытался покончить с собой

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актёр не пытался покончить с собой, отметив психическую уравновешенность своего клиента.

— У него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки, — пояснил защитник в разговоре с изданием "Собеседник".

Пашаев также сообщил, что бывает у Ефремова практически ежедневно, однако ни разу не видел домработницу, которая ранее "рассказала" о состоянии актёра, и слышит о ней впервые. Он отметил, что несколько раз видел, как порядок дома наводит супруга артиста.

По словам адвоката, Ефремов со дня ДТП отказывается от помощи врачей, хотя они и приезжали к актёру после аварии. Пашаев подчеркнул, что частые визиты медиков могли бы заметить журналисты, которые "всегда дежурят минимум по три-четыре" человека. Кроме того, артист сейчас пользуется самым обычным телефоном "за 500 рублей" для связи с адвокатом. А свой прошлый смартфон отдал одному из детей.