Адвокат Ефремова опроверг сообщения о том, что актёр пытался покончить с собой

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актёр не пытался покончить с собой, отметив психическую уравновешенность своего клиента.
— У него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки, — пояснил защитник в разговоре с изданием "Собеседник".
Пашаев также сообщил, что бывает у Ефремова практически ежедневно, однако ни разу не видел домработницу, которая ранее "рассказала" о состоянии актёра, и слышит о ней впервые. Он отметил, что несколько раз видел, как порядок дома наводит супруга артиста.
По словам адвоката, Ефремов со дня ДТП отказывается от помощи врачей, хотя они и приезжали к актёру после аварии. Пашаев подчеркнул, что частые визиты медиков могли бы заметить журналисты, которые "всегда дежурят минимум по три-четыре" человека. Кроме того, артист сейчас пользуется самым обычным телефоном "за 500 рублей" для связи с адвокатом. А свой прошлый смартфон отдал одному из детей.
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.