Коллега Ефремова прокомментировал информацию о планах "вырезать" актёра из сериала про вампиров

Российский актёр Дмитрий Лысенков рассказал, что сериал "Вампиры средней полосы", в котором главную роль играет Михаил Ефремов, устроивший трагическое ДТП в центре Москвы, недоснят и дальнейшая судьба проекта пока не известна. Об этом он заявил "Газете.ру".

Ранее сообщалось, что сам Лысенков говорил о том, что принято решение убрать из сериала все отснятые сцены с участием Ефремова.

— [Информации, что сериал будет доснят без Ефремова] не стоит доверять. Я говорил о том, что сериал "Вампиры средней полосы" недоснят, из-за пандемии остановилось [его] производство. А во время пандемии случилась эта история с Михаилом Ефремовым. Дальнейшее развитие событий — не в моей компетенции, поэтому я не знаю, что будет происходить. Возможно, будет заменён артист. Возможно... Зависит тут, скорее всего, от решения суда, мне кажется, а не от продюсеров даже, — отметил актёр.

Лысенков также добавил, что финальное решение будет принято продюсерами, ему пока его не сообщали.