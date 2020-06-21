Автомобилисты Красноярска поздравили город с днём рождения надписью из машин — видео

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По случаю 392-й годовщины города красноярские автомобилисты организовали грандиозный флешмоб и выстроили из своих железных коней большую надпись.

В общей сложности 79 машин выстроились в виде надписи "Мы из Сибири" — так местные жители отметили не только день рождения города, но и послабление в регионе ограничительных мер, которые были введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.