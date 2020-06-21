Волонтёры поздравили медиков с профессиональным праздником граффити-открытками

Поздравить медиков с их профессиональным праздником — Днём медицинского работника — участники "Молодёжки ОНФ" решили не только цветами, воздушными шарами и мороженым, которые раздавали накануне, но и необычным способом. Активисты в 13 российских регионах украсили стены больниц и поликлиник граффити-открытками.

Рисунки, посвящённые работникам медучреждений, волонтёры создали в Волгоградской, Курганской, Курской, Калужской, Кемеровской областях, Красноярском и Пермском краях, Республике Коми и в других регионах.

Омская область. Фото © Пресс-служба ОНФ 1 / 2

Так, омская команда "Молодёжки ОНФ" с помощью профессионального художника-райтера Дмитрия Трипова нарисовала граффити на территории ГКБ № 11, которая первой в области начала принимать больных с коронавирусом. А в Пермском крае изображение нанесли на один их корпусов краевой детской клинической больницы, где лечат юных пациентов с CoViD-19.