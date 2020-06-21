СМИ: Гончаренко написал заявление об уходе с должности главного тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уходит из клуба и уже передал руководству соответствующее заявление, пишет "Чемпионат".

По данным издания, он уже сообщил о своём намерении подопечным, однако в клубе всё ещё надеются, что смогут уговорить его повременить с увольнением хотя бы до конца сезона.

Как известно, Гончаренко занимает свою должность с 2016 года. До этого он был старшим тренером.