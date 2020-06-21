НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Татьяна Буланова сообщила о перенесённом микроинсульте

Артистка отметила, что о недуге она узнала, только сделав МРТ.

1164

Татьяна Буланова. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Певица Татьяна Буланова рассказала о своём самочувствии. По словам артистки, недавно она сделала МРТ, по результатам которого оказалось, что звезда несколько лет назад перенесла микроинсульт. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия-1".

Буланова также рассказала, что весной её госпитализировали в предынсультном состоянии, однако певице удалось быстро поправиться и уже через пару недель после выписки приступить к работе. Артистка призналась, что из-за госпитализации и самоизоляции немного поправилась.

По словам певицы, благодаря случившемуся она стала меньше реагировать на стрессы и больше заботиться о здоровье.

Выбор редакции

Loading...