Татьяна Буланова сообщила о перенесённом микроинсульте

Певица Татьяна Буланова рассказала о своём самочувствии. По словам артистки, недавно она сделала МРТ, по результатам которого оказалось, что звезда несколько лет назад перенесла микроинсульт. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия-1".
Буланова также рассказала, что весной её госпитализировали в предынсультном состоянии, однако певице удалось быстро поправиться и уже через пару недель после выписки приступить к работе. Артистка призналась, что из-за госпитализации и самоизоляции немного поправилась.
По словам певицы, благодаря случившемуся она стала меньше реагировать на стрессы и больше заботиться о здоровье.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02