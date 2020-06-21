"Без врачей мы человечество не спасём". Брат и сестра — медики переболели коронавирусом и вернулись лечить пациентов — видео

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Брат и сестра Хамид и Ахеда Азимовы работают в одной из сельских больниц Ростовской области. С начала пандемии коронавируса они лечили заразившихся инфекцией и в итоге заболели сами. Оправившись от CoViD-19, молодые люди вернулись к работе.

— Все работали сверхурочно, чтобы правильно, вовремя оказывать медицинскую помощь. Мы, как медперсонал, который в группе риска находится, постоянно тестируемся планово, — рассказал Лайфу Хамид.

Несколько раз результаты тестов были отрицательными, однако медики понимали, что когда-то они окажутся положительными. У девушки симптоматика начала проявляться на следующий день после того, как она узнала о заражении коронавирусом.

— Сначала была температура, да, потом — жуткие головные боли, насморк, потом присоединился кашель, пропали обоняние, вкус, сейчас все симптомы прошли, но обоняние, вкус не вернулись, — поделилась Ахеда.

Выздоровев от инфекции, родственники вернулись на работу. По словам пациентки Светланы Белевцовой, Азимов был к ней очень внимателен, у женщины нет жалоб.

— Работа врача — это, наверное, самая важная профессия, потому что без врачей, без медицины мы человечество не спасём, — заявил Хамид.

21 июня отмечают День медицинского работника. Президент России Владимир Путин наградил докторов за вклад в борьбу с коронавирусом. С профессиональным праздником врачей поздравили премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.