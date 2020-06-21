"Спасибо врачам!" На ВДНХ ко Дню медработника нарисовали масштабные граффити

Видео © Движение "Волонтёрская рота"

Активисты движения "Волонтёрская рота" поздравили медработников с профессиональным праздником, нарисовав масштабные граффити с надписью "Спасибо врачам!". Они появились на Октябрьской площади у 75-го павильона ВДНХ в Москве.

Работу, которую хорошо видно с высоты птичьего полёта, создавали несколько дней. Как уточнили представители движения, на граффити "Спасибо врачам!" изображено сердце пациента. Через стетоскоп оно передаёт слова благодарности на разных языках медикам всего мира за их доблестный труд.

Рядом с рисунком находится арт-объект в виде большого стеклянного сердца. В него желающие могут опустить открытки с тёплыми словами и выразить свою благодарность медицинским работникам.