"Спасибо врачам!" На ВДНХ ко Дню медработника нарисовали масштабные граффити

Видео © Движение "Волонтёрская рота"
Активисты движения "Волонтёрская рота" поздравили медработников с профессиональным праздником, нарисовав масштабные граффити с надписью "Спасибо врачам!". Они появились на Октябрьской площади у 75-го павильона ВДНХ в Москве.
Работу, которую хорошо видно с высоты птичьего полёта, создавали несколько дней. Как уточнили представители движения, на граффити "Спасибо врачам!" изображено сердце пациента. Через стетоскоп оно передаёт слова благодарности на разных языках медикам всего мира за их доблестный труд.
Рядом с рисунком находится арт-объект в виде большого стеклянного сердца. В него желающие могут опустить открытки с тёплыми словами и выразить свою благодарность медицинским работникам.
Напомним, ранее с праздником врачей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил медиков за тысячи спасённых жизней, подчеркнув, что во время борьбы с коронавирусом они проявили самые лучшие человеческие и профессиональные качества.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02