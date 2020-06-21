НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Путин — о визите руководства Украины в Москву: Это неизбежно

Российский лидер отметил, что основной вопрос заключается в том, как скоро это произойдёт.

1293

Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит руководства Украины в Москву обязательно состоится, кто бы не возглавлял государство.

Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдёт, вопрос — когда. Но мы подождём, — сказал он в интервью программе "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин также отметил, что у России нет разногласий с жителями Украины, а трения возникли с теми, кто находится у власти. Кроме того, российский лидер прокомментировал заявления президента Незалежной Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, отметив, что умалять вклад украинского народа — значит нанести "серьёзную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым".

Выбор редакции

Loading...