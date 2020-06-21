Путин — о визите руководства Украины в Москву: Это неизбежно

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит руководства Украины в Москву обязательно состоится, кто бы не возглавлял государство.
— Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдёт, вопрос — когда. Но мы подождём, — сказал он в интервью программе "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Путин также отметил, что у России нет разногласий с жителями Украины, а трения возникли с теми, кто находится у власти. Кроме того, российский лидер прокомментировал заявления президента Незалежной Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, отметив, что умалять вклад украинского народа — значит нанести "серьёзную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым".
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02