Путин — о визите руководства Украины в Москву: Это неизбежно

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит руководства Украины в Москву обязательно состоится, кто бы не возглавлял государство.

— Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдёт, вопрос — когда. Но мы подождём, — сказал он в интервью программе "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".