НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Путин рассказал, как часто ему приходится ночевать в Кремле из-за работы

Он уточнил, что часто заканчивает с делами в половине второго – два часа ночи.

741
Post cover

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему часто приходится ночевать в Кремле, когда он поздно заканчивает работу. Признание российского лидера прозвучало в эфире телеканала "Россия-1".

Общаясь с журналистами, глава государства показал им свой малый кабинет, где он обычно работает с документами. Президент отметил, что часто заканчивает с делами в половине второго – два часа ночи.

Когда Путина спросили, как часто он ночует в стенах Кремля, он отметил, что так получается "почти всегда".

Ранее президент не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты в случае принятия поправок.

Выбор редакции

Loading...