Путин рассказал, как часто ему приходится ночевать в Кремле из-за работы

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему часто приходится ночевать в Кремле, когда он поздно заканчивает работу. Признание российского лидера прозвучало в эфире телеканала "Россия-1".
Общаясь с журналистами, глава государства показал им свой малый кабинет, где он обычно работает с документами. Президент отметил, что часто заканчивает с делами в половине второго – два часа ночи.
Когда Путина спросили, как часто он ночует в стенах Кремля, он отметил, что так получается "почти всегда".
Ранее президент не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты в случае принятия поправок.
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