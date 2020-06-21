Подозреваемую в убийстве сына жительницу Астрахани арестовали на два месяца

Жительницу Астрахани, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына, по решению суда на два месяца заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

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Кроме того, в ходе следственных действий женщина рассказала, куда выбросила орудие преступления. Правоохранители уже обнаружили на дне реки пакет с металлической гантелью и мобильным телефоном мальчика.

В данный момент следствие собирает необходимую доказательную базу. Расследование находится на особом контроле руководителя СУ СКР по региону.