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Подозреваемую в убийстве сына жительницу Астрахани арестовали на два месяца

В ходе следственных действий женщина указала, куда выбросила гантель, которой нанесла смертельный удар.

2018

Фото © VK / astr_skr

Жительницу Астрахани, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына, по решению суда на два месяца заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

Фото © СУ СК России по Астраханской области

Кроме того, в ходе следственных действий женщина рассказала, куда выбросила орудие преступления. Правоохранители уже обнаружили на дне реки пакет с металлической гантелью и мобильным телефоном мальчика.

В данный момент следствие собирает необходимую доказательную базу. Расследование находится на особом контроле руководителя СУ СКР по региону.

Напомним, в Астрахани 19 июня нашли тело пропавшего в марте 12-летнего школьника — его замуровали в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату. По версии следствия, мальчик ушёл из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время выяснения отношений 56-летняя мать ударила сына гантелью. Женщина уже призналась в содеянном.

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