Подозреваемую в убийстве сына жительницу Астрахани арестовали на два месяца

Жительницу Астрахани, которая подозревается в убийстве 12-летнего сына, по решению суда на два месяца заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.
Кроме того, в ходе следственных действий женщина рассказала, куда выбросила орудие преступления. Правоохранители уже обнаружили на дне реки пакет с металлической гантелью и мобильным телефоном мальчика.
В данный момент следствие собирает необходимую доказательную базу. Расследование находится на особом контроле руководителя СУ СКР по региону.
Напомним, в Астрахани 19 июня нашли тело пропавшего в марте 12-летнего школьника — его замуровали в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату. По версии следствия, мальчик ушёл из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время выяснения отношений 56-летняя мать ударила сына гантелью. Женщина уже призналась в содеянном.