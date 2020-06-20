Стало известно, почему жительница Астрахани убила 12-летнего сына гантелью

Подозреваемая в убийстве двенадцатилетнего сына жительница Астрахани дала признательные показания и раскрыла обстоятельства гибели мальчика. Об этом Лайфу рассказал источник.

На допросе женщина заявила, что школьник довёл её своим поведением и пристрастием к синтетическим наркотикам. Из-за этого она и ударила ребёнка гантелью.

Напомним, в Астрахани 19 июня нашли тело пропавшего в марте двенадцатилетнего школьника — его замуровали в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату.