Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Стало известно, почему жительница Астрахани убила 12-летнего сына гантелью

Женщина утверждает, что ударила мальчика из-за того, что он довёл её своим поведением.

2514

Подозреваемая в убийстве двенадцатилетнего сына жительница Астрахани дала признательные показания и раскрыла обстоятельства гибели мальчика. Об этом Лайфу рассказал источник.

На допросе женщина заявила, что школьник довёл её своим поведением и пристрастием к синтетическим наркотикам. Из-за этого она и ударила ребёнка гантелью.

Напомним, в Астрахани 19 июня нашли тело пропавшего в марте двенадцатилетнего школьника — его замуровали в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату.

По версии следователей, мальчик ушёл из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время выяснения отношений 56-летняя мать ударила сына гантелью. Ребёнок скончался от полученного повреждения, а 6 марта его родители обратились в полицию с заявлением о пропаже. Разбираясь в запутанном деле, правоохранители пришли к выводу, что семья погибшего пыталась их обмануть. Мать школьника задержали.

Выбор редакции

Loading...