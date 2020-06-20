Стало известно, почему жительница Астрахани убила 12-летнего сына гантелью

Подозреваемая в убийстве двенадцатилетнего сына жительница Астрахани дала признательные показания и раскрыла обстоятельства гибели мальчика. Об этом Лайфу рассказал источник.
На допросе женщина заявила, что школьник довёл её своим поведением и пристрастием к синтетическим наркотикам. Из-за этого она и ударила ребёнка гантелью.
Напомним, в Астрахани 19 июня нашли тело пропавшего в марте двенадцатилетнего школьника — его замуровали в бетон под полом дома, принадлежащего старшему брату.
По версии следователей, мальчик ушёл из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время выяснения отношений 56-летняя мать ударила сына гантелью. Ребёнок скончался от полученного повреждения, а 6 марта его родители обратились в полицию с заявлением о пропаже. Разбираясь в запутанном деле, правоохранители пришли к выводу, что семья погибшего пыталась их обмануть. Мать школьника задержали.