Машины плавают по дворам. В Москве из-за подтоплений перекрыли дороги — видео

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Из-за ливня в Москве перекрыли дорожное движение в районе нескольких улиц. Об этом сообщает ЦОДД в "Твиттере".

На улице Подольских Курсантов в районе дома 26 и на Булатниковском проезде движение перекрыто в обоих направлениях. Также проехать невозможно по адресу Востряковский проезд, владение 6, строение 46. В центре организации дорожного движения советуют заранее планировать свой маршрут.

Очевидцы рассказали Лайфу, что на улице Булатниковской в районе дома номер 1 высота воды достигает метра. Автомобили плавают, салоны испорчены.