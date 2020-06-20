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Машины плавают по дворам. В Москве из-за подтоплений перекрыли дороги — видео

В районе некоторых улиц высота воды достигает метра.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Из-за ливня в Москве перекрыли дорожное движение в районе нескольких улиц. Об этом сообщает ЦОДД в "Твиттере".

На улице Подольских Курсантов в районе дома 26 и на Булатниковском проезде движение перекрыто в обоих направлениях. Также проехать невозможно по адресу Востряковский проезд, владение 6, строение 46. В центре организации дорожного движения советуют заранее планировать свой маршрут.

Очевидцы рассказали Лайфу, что на улице Булатниковской в районе дома номер 1 высота воды достигает метра. Автомобили плавают, салоны испорчены.

Ранее МЧС предупредило москвичей о том, что сегодня в столицу придут грозовые дожди с градом и сильным ветром. В связи с неблагоприятным прогнозом жителей города призвали воздержаться от поездок на своих автомобилях.

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