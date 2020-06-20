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Дороги Москвы затопило после ливня. Машины буквально плывут по пробкам — видео

Из-за выпавших осадков на Варшавском шоссе перекрыты полосы движения в одном из направлений.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

После ливня дороги Москвы в прямом смысле затопило. Об этом Лайфу рассказали очевидцы.

На проспекте Андропова автомобили практически плывут, создавая затор в движении. А на части Варшавского шоссе, в районе метро Южная, из-за обильных осадков полностью перекрыты полосы в одном из направлений, в результате чего скопилась огромная пробка.

Ранее МЧС предупредило москвичей о том, что сегодня в столицу придут грозовые дожди с градом и сильным ветром. В связи с неблагоприятным прогнозом жителей города призвали воздержаться от поездок на своих автомобилях.

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