Дороги Москвы затопило после ливня. Машины буквально плывут по пробкам — видео

После ливня дороги Москвы в прямом смысле затопило. Об этом Лайфу рассказали очевидцы.
На проспекте Андропова автомобили практически плывут, создавая затор в движении. А на части Варшавского шоссе, в районе метро Южная, из-за обильных осадков полностью перекрыты полосы в одном из направлений, в результате чего скопилась огромная пробка.
Ранее МЧС предупредило москвичей о том, что сегодня в столицу придут грозовые дожди с градом и сильным ветром. В связи с неблагоприятным прогнозом жителей города призвали воздержаться от поездок на своих автомобилях.