Дороги Москвы затопило после ливня. Машины буквально плывут по пробкам — видео

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

После ливня дороги Москвы в прямом смысле затопило. Об этом Лайфу рассказали очевидцы.

На проспекте Андропова автомобили практически плывут, создавая затор в движении. А на части Варшавского шоссе, в районе метро Южная, из-за обильных осадков полностью перекрыты полосы в одном из направлений, в результате чего скопилась огромная пробка.