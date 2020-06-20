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Эбола помогла. В Центре Гамалеи объяснили быстрое появление вакцины от коронавируса

Российским специалистам помогли технологические платформы, использовавшиеся при создании другого препарата.

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Фото © Pixabay

Быстрое производство российский вакцины против коронавируса обусловлено во многом тем, что во время разработки использовались технологические платформы, зарекомендовавшие себя при создании вакцины против вируса Эбола, сообщил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Используя эту платформу, <...> удалось за достаточно короткое время пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания. Этого удалось добиться за счёт того, что до этого были разработаны несколько вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола, — цитирует врача РИА "Новости".

Отмечается, что Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи начали клинические испытания российской вакцины для профилактики CoViD-19. Опытный препарат был введён 18 добровольцам 18 июня.

Ранее Гинцбург сообщил, что выход российской вакцины возможен уже осенью текущего года.

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