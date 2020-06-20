Эбола помогла. В Центре Гамалеи объяснили быстрое появление вакцины от коронавируса

Быстрое производство российский вакцины против коронавируса обусловлено во многом тем, что во время разработки использовались технологические платформы, зарекомендовавшие себя при создании вакцины против вируса Эбола, сообщил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Используя эту платформу, <...> удалось за достаточно короткое время пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания. Этого удалось добиться за счёт того, что до этого были разработаны несколько вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола, — цитирует врача РИА "Новости".

Отмечается, что Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи начали клинические испытания российской вакцины для профилактики CoViD-19. Опытный препарат был введён 18 добровольцам 18 июня.