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Путин призвал сохранить допвыплаты для медиков, борющихся с CoViD-19, ещё на два месяца

Президент также отметил, что необходимо поощрить студентов, которые помогали своим старшим коллегам.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что ещё на два месяца нужно сохранить дополнительные выплаты, полагающиеся медикам, которые борются с коронавирусом.

Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом, — сказал российский лидер, отметив, что эпидемия стала отступать, но борьба с ней продолжается.

Путин также отметил необходимость учитывать дополнительные выплаты за особые условия труда при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом неважно, когда в течение года специалист планирует отдых. Соответствующий вопрос поручено держать на постоянном контроле Минздраву РФ.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что вместе с врачами с коронавирусом боролось более 15 тысяч студентов — аспирантов и ординаторов, — которых также необходимо поощрить. В связи с этим Путин поручил правительству разработать соответствующие механизмы, в том числе льготы и преференции при продолжении учёбы по специальности.

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