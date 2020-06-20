Путин подписал указ о награждении медиков госнаградами

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому медики, борющиеся с коронавирусом, получат государственные награды — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.
— В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медперсонал, — сказал российский лидер.
Путин отметил, что орден Пирогова учреждён в честь великого врача и учёного, основателя военной хирургии Николая Пирогова, а медаль Луки Крымского — в честь врача, святителя и подвижника архиепископа Луки.