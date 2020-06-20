Россиянам посоветовали включить в летний рацион холодные супы и молодой картофель

Летом предпочтение лучше отдать холодным супам, лёгкой пище и гарнирам из молодого картофеля, рассказала врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачёва.

— Идея холодных супов просматривается в различных кулинарных культурах. Наша традиционная окрошка, польский свекольник, литовский борщ, гаспачо, летний минестроне — везде, где бывает жарко, люди придумали давно и летние супы тоже, — цитирует эксперта агентство "Москва".

Пугачёва отметила, что в таких супах содержится большое количество варёных или сырых овощей и зелени, а в качестве заправки выступают нежирные ингредиенты: от молочной сыворотки до простой воды.

— Лето — самое подходящее время для картофеля. Он молодой, в нём ещё не так много крахмала, но запасов кальция, аскорбиновой кислоты предостаточно, — сообщила диетолог, отметив, что корнеплод нежелательно чистить.