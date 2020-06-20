Россиянам посоветовали включить в летний рацион холодные супы и молодой картофель

Летом предпочтение лучше отдать холодным супам, лёгкой пище и гарнирам из молодого картофеля, рассказала врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачёва.
— Идея холодных супов просматривается в различных кулинарных культурах. Наша традиционная окрошка, польский свекольник, литовский борщ, гаспачо, летний минестроне — везде, где бывает жарко, люди придумали давно и летние супы тоже, — цитирует эксперта агентство "Москва".
Пугачёва отметила, что в таких супах содержится большое количество варёных или сырых овощей и зелени, а в качестве заправки выступают нежирные ингредиенты: от молочной сыворотки до простой воды.
— Лето — самое подходящее время для картофеля. Он молодой, в нём ещё не так много крахмала, но запасов кальция, аскорбиновой кислоты предостаточно, — сообщила диетолог, отметив, что корнеплод нежелательно чистить.
Также Пугачёва советует ограничить в летнем сезоне количество тяжёлых жареных блюд. Лето — время свежих овощей, зелени и фруктов, которые можно есть в любом виде, начиная салатами и супами и заканчивая смузи. Мясо же или птицу лучше добавлять в сыром виде. Кроме того, можно разнообразить летний рацион рыбой и морепродуктами. Врач рекомендует есть каши с добавлением свежих ягод или с соусом из томатов нового урожая.