Названа главная ошибка при использовании антисептика

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что использование антисептиков на грязные или жирные руки бессмысленно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рекомендации CDC.

Отмечается, что лучше всего для гигиенической обработки рук подходят средства на основе спирта. При этом содержание этилового спирта должно быть больше 60%, а изопропилового — свыше 75%. Специалисты советуют использовать антисептики в виде гелей.

Также в рекомендациях напоминается о правильном использовании обеззараживающего вещества. Его следует растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания.