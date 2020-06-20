В Новой Зеландии задержали сообщницу стрелка, открывшего огонь по полицейским

В Окленде задержали предполагаемую сообщницу мужчины, открывшего огонь по сотрудникам полиции, пишет New Zealand Herald.

Как уточняется, 30-летняя подозреваемая должна предстать перед судом 22 июня.

— Можем подтвердить, что Натали Бракен, которая разыскивалась полицией в связи со вчерашней стрельбой, взята под стражу, — отметили в заявлении, распространённом полицией.

Что касается самого злоумышленника, его тоже уже задержали. Выяснилось, что ему 24 года. Юноше предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и опасном вождении, приведшем к травмам. Судебное заседание по его делу состоялось по видеосвязи 20 июня. Следующее заседание назначено на 8 июля.