В Новой Зеландии задержали сообщницу стрелка, открывшего огонь по полицейским

В Окленде задержали предполагаемую сообщницу мужчины, открывшего огонь по сотрудникам полиции, пишет New Zealand Herald.
Как уточняется, 30-летняя подозреваемая должна предстать перед судом 22 июня.
— Можем подтвердить, что Натали Бракен, которая разыскивалась полицией в связи со вчерашней стрельбой, взята под стражу, — отметили в заявлении, распространённом полицией.
Что касается самого злоумышленника, его тоже уже задержали. Выяснилось, что ему 24 года. Юноше предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и опасном вождении, приведшем к травмам. Судебное заседание по его делу состоялось по видеосвязи 20 июня. Следующее заседание назначено на 8 июля.
Ранее сообщалось, что в городе Окленд, Новая Зеландия, мужчина открыл огонь по полицейским, регулировавшим дорожное движение. В результате два правоохранителя получили серьёзные ранения, один из них позже скончался. После совершения преступления злоумышленник скрылся на автомобиле. При этом он сбил случайного очевидца.